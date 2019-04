El BNG betanceiro denuncia el retraso en la presentación de la liquidación de 2018 en el pleno

El BNG de Betanzos denuncia que la alcaldesa, María Barral, non ha remitido al pleno la liquidación del presupuesto de 2018. "La ley de Haciendas locales establece que la presidenta de la Corporación está obligada a confeccionar la liquidación del presupuesto antes del primer día de marzo y darle traslado al pleno en la sesión inmediatamente posterior, es decir, en el pleno ordinario de marzo", sostiene el portavoz nacionalista, Henrique del Río. "No nos han dado cuenta de esa liquidación de las cuentas de 2018 y no sabemos cuál es el motivo ni cuándo piensan darnos la información", critica.