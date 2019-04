Curtis protestará hoy por el cierre de su registro civil y su juzgado de paz

Los responsables del Juzgado de Paz y del Registro Civil de Curtis, junto con su Corporación y otros trabajadores, además de otros alcaldes de la comarca que van a respaldar la iniciativa, realizarán una concentración hoy a las 14.00 horas ante la Casa Consistorial, en Teixeiro, en protesta por la previsión del cierre de estos dos servicios públicos a partir del próximo mes de junio en aplicación de la ley que prevé la privatización de los registros civiles.

El acto consistirá en una concentración con una lectura de un manifiesto en el que se destacará la intensa labor que realizan estos dos servicios para toda la comarca y lo que supone su eliminación: menos servicios a los habitantes del rural, obligarlos arealizar largos desplazamientos y darles más razones para trasladarse a otros concellos más urbanos y con todos los servicios. Curtis ya se movilizó a principios de este año para mejorar otro servicio esencial en el rural, la correcta cobertura sanitaria: personal sanitario de la zona se manifestó para reclamar más profesionales en los Puntos de Atención Continuada (PAC) ante la sobrecarga de trabajo y la escasez de personal y falta de cobertura de ausencias. Sobrado, Vilasantar y Aranga apoyaron la protesta.

"Aquí tenemos mucha actividad, tanto el juzgado como el registro civil, asuntos penales y civiles, conciliaciones... Los matrimonios civiles que aumentaron mucho. Además de atender a la población residente, también tenemos que acudir a la cárcel. Yo tengo que desplazarme allí como mínimo una vez al mes para notificaciones, requerimientos, citas de juicios. Registramos unos mil y pico exhortos para allí, incluso he celebrado allí dos bodas. Y cuando voy tengo que poner un cartel en la oficina diciendo que he tenido que ausentarme. En Betanzos hay dos agentes destinados a estas labores y aún así hay mucho trabajo, como para que cierren estos servicios. No lo digo solo por la pérdida de nuestros puestos, sino porque dejan de existir servicios públicos y de cercanía", destacó Maricarmen Mahía, secretaria del juzgado y encargada del registro que lleva toda la vida en esta actividad, ya que hace tiempo fue también ella misma juez de paz durante ocho años.

"No todo el mundo se puede desplazar a Betanzos o a A Coruña, a lo mejor tiene que esperar a que le vengan los hijos porque viven lejos y es gente mayor. La gente que hace estas leyes no piensa en las personas que viven en el rural, no sabe lo que supone esto porque no lo vive", subrayó Maricarmen Mahía. En estos dos servicios, instalados en la Casa Consistorial se han tramitado en los últimos cinco años unos 4.000 expedientes, asuntos civiles y penales entre otros.

Curtis ha experimentado en los últimos años mucha actividad empresarial e industrial y la previsión es de que aumente población y empleo con las últimas empresas que se están implantando.

El alcalde, Javier Caínzos, señaló que en el polígono de Teixeiro están instalándose dos grandes empresas del sector primario, mientras se está ampliando también el parque empresarial de Curtis, y entre los dos "crearán más de 800 puestos de trabajo en el municipio y en la comarca" de aquí al año 2020.

El regidor ya alertó de que con este tipo de actuaciones se ahonda en el problema que está sufriendo el rural de todo el país, lo que ahora se llama la España vaciada.