Seoane rechaza anular el sector de A Ferrala porque la Xunta envió su orden fuera de plazo

El Gobierno local de Oleiros llevará al próximo pleno una propuesta para rechazar el requerimiento que le hizo la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda el mes pasado para que anulase la aprobación definitiva del plan parcial de A Ferrala, el SUND-30 que prevé 27 casas. La Xunta notificó esta resolución al entender que este plan parcial incluía varios incumplimientos pero el Concello, entre otras cuestiones, destaca que este requerimiento se ha hecho fuera de plazo y en cuanto al fondo del asunto, considera que se ajusta a todas las disposiciones legales.

El alcalde, Ángel García Seoane, destacó ayer que además de rechazar este mandato de la Xunta está dispuesto a "acudir a los tribunales" si hace falta.

La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta solicitó al Concello que enviase más información sobre el plan parcial de A Ferrala el pasado mes de enero. En marzo el Concello emitió ese informe y dos días después la Xunta requiere la anulación porque considera que no se publicó e inscribió el plan parcial en el Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia y no solicitaron el informe sobre cumplimiento del Plan de Ordenación do Litoral (POL).

El Ejecutivo gallego también señaló que el plan no prevé la dotación suficiente de sistema general de equipamiento como fija la ley y en cuanto a los espacios libres y zonas verdes se remite a una regulación del plan general que no se ajusta a la ley del suelo porque permite edificaciones mayores. También indicó que el vial de nueva apertura que se prevé es inferior al mínimo de diez metros de ancho que marca la legislación y también ve un incumplimiento del equipamiento público y de la edificabilidad comercial.

El Concello primero alega que el plazo para pedir la anulación del plan parcial acabó el 13 de marzo y la Xunta lo pidió el día 14. Afirma que Medio Ambiente vulnera la autonomía del concello y que se refiere a decretos que están por debajo de un plan general. Destaca que sí cumple el mínimo de espacios libres y zonas verdes por un sistema general adscrito en el parque metropolitano. Añade que supera además la reserva mínima fijada por la legislación en cuanto a sistemas generales.