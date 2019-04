La Audiencia Provincial ordena repetir el juicio que condenó al alcalde de Cerceda

La Audiencia Provincial de A Coruña ha anulado la sentencia que condenaba al alcalde de Cerceda, José García Liñares, a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude por las obras del botánico de O Acevedo, y ordena repetir el juicio con otro magistrado distinto debido a que considera que en la vista en la que se abordaron los hechos denunciados quedó comprometida la "imparcialidad judicial". De este modo, prospera el recurso interpuesto por la defensa del regidor.

El nuevo fallo concluye que "se observa que el desarrollo" del juicio, dirigido por José Antonio Vázquez Taín, "presenta episodios que no son propios de una normal dirección de los debates", en la medida en que "los comentarios sobre la forma de la prueba o su contenido [por el juez] son ajenos a la dirección del debate y comprometen la imparcialidad judicial".

La sentencia de la Audiencia Provincial recoge que los términos empleados por el magistrado "no son precisamente afortunados". "Vaticinar que la acusación pública tiene la voluntad de celebrar el juicio sea como sea o hablar de tretas ante la actuación de la defensa excede con mucho una valoración jurídica, y desde luego en unos términos jurídicos claramente inconvenientes", indica el fallo.

Algunas de las frases pronunciadas por Vázquez Taín durante el juicio y que aparecen recogidas en la sentencia son: "Ahora dice que no, meu rei", "es igual, venga, es cierto, tienen derecho a mentir", "no me estoy enterando de nada", "mi padre fue alcalde 22 años, exijo un respeto a una función pública que es básica en servicio al administrado", "si le dijera la de gente que trafica con drogas" y "tiene derecho a mentir, intente tratar con el mismo respeto".

Otro de los aspectos que recrimina la Sección Primera de este organismo es la gestualidad del juez. El fallo indica que este se tapaba la cara "ante determinadas preguntas", "con un evidente efecto, querido o no, en los partícipes en el debate". La sentencia afirma que esto, junto a las afirmaciones, "excede un marco de comportamiento normal" y supone "una incidencia en el debate que desliza un mensaje de falta de imparcialidad".

La Audiencia Provincial ordena repetir el juicio "con otro magistrado" que "dicte una nueva sentencia con plenas garantías de imparcialidad y total cumplimiento de las exigencias materiales y formales precisas".

El abogado defensor, Ulises Bértolo, de Bermor Abogados, manifestó que es la primera vez en su carrera profesional que se ha visto "obligado a plantear en un recurso la nulidad de un juicio por falta de imparcialidad del juez". "Fue francamente difícil ejercer la defensa en unas condiciones tan hostiles y frustrante ver cómo todas las pruebas que tenían que haber llevado a la absolución de los acusados fueron directamente silenciadas en la sentencia", afirma.

Tras esta sentencia, ahora anulada por la Audiencia, el pleno de Cerceda, en sesión extraordinaria convocada por Secretaría a petición de la oposición, tomó a finales de febrero conocimiento del fallo en primera instancia que condenaba al regidor a año y medio de cárcel y 16 de inhabilitación y pidió la credencial del siguiente en la lista del PSOE por incompatibilidad sobrevenida. Pero García Liñares se ha aferrado al cargo y se ha negado a abandonarlo hasta que exista condena en firme.