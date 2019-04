Liñares anuncia que optará a la reelección por el PSOE de Cerceda

José García Liñares confirmó esta mañana que encabezará la candidatura de los socialistas en Cerceda en las próximas elecciones municipales después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya anulado la sentencia que le condenaba a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude y haya ordenado repetir el juicio. "La lista que presente el PSOE en Cerceda la voy a encabezar. Me presento con toda la ilusión", aseguró.

No concretó si lo hará como independiente. "Seguramente sí porque es lo que soy ahora mismo", indicó. García Liñares solicitó el pasado mes de septiembre su baja temporal del PSOE tras decretar el juzgado la apertura de juicio oral.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que se produce más de tres meses después de conocerse el fallo en primera instancia, supone que debe repetirse la vista con otro magistrado. El histórico alcalde de Cerceda se enfrenta a cargos de fraude a la administración y prevaricación por las irregularidades detectadas en la contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo. Liñares aseguró que "no hay irregularidad ninguna" en este procedimiento. "Sigo convencido de que no he cometido ningún delito", afirmó.