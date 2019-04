García Liñares anuncia que optará a la reelección por el PSOE de Cerceda

José García Liñares confirmó esta mañana que encabezará la candidatura del PSOE de Cerceda en las próximas elecciones municipales después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya anulado la sentencia que le condenaba a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude y haya ordenado repetir el juicio. "La lista que presente el PSOE en Cerceda la voy a encabezar. Me presento con toda la ilusión", aseguró.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que se produce más de tres meses después de conocerse el fallo en primera instancia, obliga a repetir la vista con otro magistrado. El histórico alcalde de Cerceda se enfrenta a cargos de fraude a la administración y prevaricación por las irregularidades detectadas en la contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo. Liñares defendió ayer, en un acto en el que convocó a los medios de comunicación, que "no hay irregularidad ninguna" en este procedimiento. "Sigo convencido de que no he cometido ningún delito", afirmó.

Lo primero que ha hecho, según confirmó, es solicitar por escrito al secretario municipal que lo restituya en el cargo de alcalde, que tuvo que abandonar el pasado febrero después de que el pleno diese cuenta de su cese. El relevo lo tomó la concejal Cristina Capelán, que se convirtió en alcaldesa en funciones. Liñares explicó que no tiene "duda ninguna" de que debe volver a ocupar el puesto. También criticó la actuación del secretario municipal, ya que considera que "el procedimiento" que empleó "no fue correcto" porque "no le corresponde dirigir ni convocar el pleno" municipal.

También señaló que el secretario de la agrupación del PSOE provincial y presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, le llamó el pasado martes para felicitarle por el resultado de la sentencia. Liñares además criticó a los grupos de la oposición „PP y BNG„ por intentar sacar "fruto de esto".

Anulación de la sentencia

La Audiencia Provincial ha anulado la sentencia que condenaba a José García Liñares, a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude por las obras del botánico de O Acevedo, y ha ordenado repetir el juicio con otro magistrado distinto debido a que considera que en la vista en la que se abordaron los hechos denunciados quedó comprometida la "imparcialidad judicial". De este modo, prospera el recurso interpuesto por la defensa del regidor.

El nuevo fallo concluye que "se observa que el desarrollo" del juicio, dirigido por José Antonio Vázquez Taín, "presenta episodios que no son propios de una normal dirección de los debates", en la medida en que "los comentarios sobre la forma de la prueba o su contenido [por el juez] son ajenos a la dirección del debate y comprometen la imparcialidad judicial".

Otro de los aspectos que recriminó la Sección Primera de este organismo es la gestualidad del juez. El fallo indica que este se tapaba la cara "ante determinadas preguntas", "con un evidente efecto, querido o no, en los partícipes en el debate". La sentencia afirma que esto, junto a las afirmaciones, "excede un marco de comportamiento normal" y supone "una incidencia en el debate que desliza un mensaje de falta de imparcialidad".

La Audiencia Provincial ordena repetir el juicio "con otro magistrado" que "dicte una nueva sentencia con plenas garantías de imparcialidad y total cumplimiento de las exigencias materiales y formales precisas". De esta forma invalida el fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, con Vázquez Taín como titular, que condenó al alcalde de Cerceda a año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude por las obras del jardín botánico.