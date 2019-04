La Junta Electoral ordena al Concello que retire los carteles de 'As obras dos veciños'

La Junta Electoral de Zona de A Coruña ha estimado en parte la denuncia presentada por el Partido Popular de Oleiros por el supuesto uso propagandístico de medios públicos por parte de Alternativa dos Veciños y le ha dado al Concello un plazo máximo de 48 horas para que retire de los paneles electrónicos municipales y de la página web del Concello la frase Somos singulares, somos distintos, al ser el lema del partido. También tendrá que "retirar, sustituir o cubrir durante el período electoral" los carteles que anuncian las obras que se ejecutan, con los colores amarillo y verde de Alternativa y la frase "As obras dos Veciños", que inducen a confusión entre lo que hace el partido y lo que hace el Concello.

La Junta Electoral ha dado la razón al PP en otro punto: Alternativa no puede utilizar el teléfono oficial del Ayuntamiento, con la extensión 1216, como teléfono del partido y con el fin de informar de actos de esta formación, siendo además atendido por personal municipal. La Junta dice que no es una conducta prohibida por la ley electoral pero "conculcaría el principio de igualdad" porque se dota de un servicio municipal a un partido únicamente.

El Concello tiene 24 horas para recurrir la resolución tras la notificación, emitida ayer por la tarde. La Junta Electoral no ve vulneración en la bandera instalada en la Casa Consistorial ni en la edición del libro Oleiros Verde o el periódico Vivir en Oleiros. Respecto a que el Concello publicite obras en la cuenta municipal de Facebook, apunta que las elecciones no interrumpen la gestión municipal y el Concello informa de forma "puntual y aséptica". Sobre el programan en Radio Oleiros donde habla el alcalde, Fío Aberto, tampoco ve vulneración.

"El abuso y, sobre todo, el gasto injustificado de recursos públicos en autobombo y propaganda por fin se han visto limitados por la resolución de la Junta Electoral. No es de recibo que se use de forma sistemática y permanente la institución municipal para hacer llegar a los vecinos mensajes laudatorios y de autobombo de Alternativa", declaró el candidato del PP a la Alcaldía, José Bonome. El PP prevé recurrir por las denuncias que la Junta no le atendió. "Hace trampas y ha quedado al descubierto", declaró Tristana Moraleja.