La Junta Electoral ordena a Sadamaioría retirar los carteles sobre la sentencia de Anido

La Junta Electoral ha estimado la denuncia interpuesta por el PP y ordena a Sadamaioría proceder a la retirada "inmediata" de los carteles sobre la sentencia que absuelve de un delito de prevaricación al exalcalde y candidato del PP, Ernesto Anido, y condena a la ya excoordinadora por tráfico de influencias. Los carteles difundidos por Sadamaioría incluían la fotografía de Anido en el banquillo y sobre la imagen en grandes letras la palabra "sentenciado".

La formación transcribía en los panfletos párrafos íntegros de la sentencia, en la que los jueces dedican graves reprorches al exregidor, al que acusan de "contribuir con su conducta a hacer trizas el principio de imparcialidad que debe presidir la actuación de las autoridades y funcionarios públicos". Sadamaioría llamaba la atención en sus carteles en el hecho de que, pese a que Anido salió absuelto de un delito de prevaricación pro la existencia de informes contradictorios, los jueces afirman "no albergar duda alguna de que la plaza de coordinadora general fue obtenida" por la condenada "en un proceso dirigido y ejecutado por el señor Anido con la colaboración de su secretario particular" y que esta "operación diseñada con gran detalle" se llevó a cabo "para satisfacer intereses privados con un evidente desprecio a los intereses públicos e incluso al propio erario municipal" y que "debería ser severamente reprochada jurídicamente", "No obstante, la reforma penal de 2015 [...] dejó en el tintero la tipificación del funcionario o autoridad conniventes, cuya conductaes por lo tanto impune. salvo que incurra otros delitos", recogía la sentencia que Sadamaioría cita en sus carteles.

La Junta Electoral estima la denuncia del PP al entender que los panfletos contravienen "frontalmente" la ley electoral y que contiene alusiones que "incluso podrían interpretarse o calificarse de injuriosas hacia la persona del candidato". La Junta Electoral ordena la retirada inmediata de los carteles, aunque consideran que no procede abrir un expediente sancionador.