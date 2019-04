Las comarcas de A Coruña y Betanzos ofertan 216 zonas para mítines, 11 más que en 2015

Campos de la feria, cámaras agrarias, locales sociales, pabellones polideportivos, escuelas y colegios, auditorios, un cine, un centro etnográfico, una sala de baile, una plaza, una explanada al lado de la iglesia, un campo de fútbol o un local de la tercera edad. Estos son algunos de los lugares donde se realizarán mítines y otros actos electorales de cara a las elecciones municipales y europeas del próximo mes de mayo. En total, entre el partido judicial de A Coruña y el de Betanzos, son 216 lugares en 23 ayuntamientos los que han sido designados oficialmente por la Junta Electoral de Zona, lo que supone en conjunto 11 zonas más que en los pasados comicios de 2015.

Un dato que llama la atención es la diferencia entre el partido judicial coruñés, más urbano, y el brigantino, más rural. El primero registra un aumento en el número de lugares designados para votar, pasando de los 141 de 2015 a los 153 de ahora. En el caso de los concellos de la zona de Betanzos es al revés, se pierde un espacio, de los 64 se pasa a 63.

En este caso influye mucho que Pontedeume elimine, como lugares para actos electorales, siete escuelas unitarias. Bergondo pierde un local (pabellón de Brea en Guísamo) mientras que Curtis pasa de dos a ocho lugares, al añadir sus cinco locales sociales y el centro etnográfico del Mandeo. También Abegondo aumenta de uno a tres espacios al sumar los locales de O Naranxo y Sarandós al campo da feira.

Arteixo pierde tres locales, pasa de 40 a 35, y aún así es el municipio que tiene más espacios designados, incluso por encima de A Coruña que tiene 32 (suma dos plazas nuevas).

Cambre es el municipio que más lugares electorales incrementa para 2019: pasa de 23 a 29. Pierde otros por estar en zona de obras como la explanada del Eroski de A Barcala. Concellos como A Coruña explicitan incluso la capacidad de cada espacio abierto (mil personas en la plaza de San Cristóbal, por ejemplo).

Estos centros sociales, centros cívicos y pabellones que se ofertan tienen especificados sus horarios y los días en que no pueden ser usados por los políticos. Por ejemplo, cuando entrenan equipos deportivos en el caso de pistas y pabellones deportivos, el uso se limita a horas concretas. El caso de Culleredo llama la atención porque sus 27 locales disponibles, cubiertos, tienen la prohibición de ser utilizados el próximo 17 mayo, porque todos albergarán actividades por el Día das Letras Galegas. No tienen restricción, en cambio, los actos en plazas y ferias, al ser al aire libre.

En el caso de Carral, los días 11 y 12 de mayo no tendrá disponibles para los actos electorales el campo da feira ni las calles Víctor Velasco y Belvís, y ha advertido que tampoco se podrá colocar publicidad en estas zonas, porque coincide con la celebración de la Feira do Pan. Irixoa no permite actos en su recinto ferial de A Viña los días 15 y 24 de mayo por coincidir con su feria tradicional.