La inmobiliaria que puso a la venta el pazo de Meirás retira el anuncio de la web

Mikeli, la inmobiliaria cántabra que puso a la venta el pazo de Meirás en febrero del pasado año 2018 ha retirado el anuncio de su página web sin ofrecer ningún tipo de explicación. El inmueble y su finca, propiedad en la actualidad de los herederos del dictador Francisco Franco, salió a la venta por ocho millones y durante todo este tiempo no han trascendido ofertas de compra, más allá de la maniobra de Francisco Franco Martínez-Bordiú de vender la parte que le corresponde del pazo a su propia empresa, Pristina SL.

Este diario preguntó ayer inmobiliaria por los motivos que le han llevado a retirar el anuncio de venta, pero desde Mikeli explicaron que no podían ofrecer ninguna explicación sin permiso de la gerencia de la empresa. Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, la Xunta tiene derecho de tanteo y retracto, por lo que no podría cerrarse ningún acuerdo de venta sin previa notificación al Gobierno gallego. A consulta de este diario, la Consellería de Cultura informó de que "en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no consta ninguna notificación sobre la compra de Meirás".

El Parlamento aprobó en julio de 2018 instar al Estado a interponer una demanda civil para recuperar esta propiedad, pero no han trascendido movimientos.