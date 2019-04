Vilarmaior, único concello de Galicia con una sola candidatura a las elecciones, la del PP

"Yo voy a visitar a todos los vecinos igual, las setecientas casas". Carlos Vázquez Quintián, el alcalde de Vilarmaior, candidato por el PP y único aspirante a la Alcaldía en este pequeño municipio rural no piensa modificar ni un ápice su rutina electoral pese a que no tendrá rival. La del PP será la única papeleta que los vecinos podrán introducir en la urna en los próximos comicios municipales. Los descontentos con el Gobierno local solo podrán elegir entre quedarse en casa o votar en blanco.

Vilarmaior será el único municipio de Galicia con candidatura única. Y esta anomalía no ha cogido por sorpresa a un regidor que gobierna con holgada mayoría desde hace 16 años este municipio de solo 1.231 habitantes. Actualmente el PP tiene ocho de nueve concejales de la Corporación. El próximo mandato hará pleno. No habrá ni una voz disonante en las sesiones. "En las últimas ya se presentó mucha gente que no era del pueblo", afirma Carlos Vázquez, en alusión a sus rivales del BNG, que presentaron una candidatura in extremis en 2015.

Al regidor, esta falta de pluralidad no le quita el sueño, aunque afirma que tampoco le hace especial ilusión. "Una oposición que mire por el pueblo siempre es buena", argumenta el regidor, que ya puede celebrar su investidura en junio sin esperar al recuento.

El caso de Vilarmaior choca con la atomización política en el resto de la comarca, en la que se multiplican las candidaturas.

Abegondo. Los abegondeses tendrán en estas municipales una opción menos que en las de 2015, ya que no se presentará el PSOE. Repetirán PP, Alternativa por Abegondo y Foro Veciñal de Abegondo-Son en Común. PP y Alternativa mantienen a José Antonio Santiso y Fátima Ínsua como respectivos cabezas de lista, mientras que Foro relega a Francisco Niño al tercer puesto y estará encabezado por Raúl María Meléndrez.

A Laracha. Repiten los candidatos del PP, José Manuel López Varela, y del BNG, Xoán Sande. En el PSOE, la candidata será María Palomi Rodríguez, que ya fue edil.

Aranga. Los candidatos por el PP, Alberto Platas, y PSOE, Sandra Pena, repiten. El BNG apuesta por Carlos Díaz e Independientes por Aranga no repite.

Arteixo. En el municipio arteixán pasan de ocho candidaturas en 2015 a seis en 2019. Los candidatos del PP, Carlos Calvelo, y del PSOE, Marín Seco repiten. En el BNG Xurxo Couto toma el relevo de Silvia Seixas. Terra Galega no presenta candidatura. Ciudadanos, con Sofía Fernández; Alternativa dos Veciños, con Antonio Patiño; y la Plataforma Veciñal de Arteixo, con Enrique Llames, intentarán lograr representación.

Bergondo. El municipio pasa de las siete candidaturas de 2015 a cuatro. La socialista Alejandra Pérez optará a la reelección. Su socio en el gobierno, Juan Fariña, lidera la candidatura de Alternativa dos Veciños, en la que solo repiten cuatro de sus compañeros de la lista de 2015 de Anova, que no se presenta. Por el BNG repite David Carro. El cambio más relevante se produce en el PP. El ex de Veciños de Bergondo, Manuel Fafián, lleva en puestos de salida a sus dos compañeras de la agrupación independiente y prescinde de todos los integrantes de la lista del PP de 2015, incluida la actual presidenta de la gestora y número 2 en las anteriores elecciones, Silvia Vázquez Cartelle. A consulta de este diario, Cartelle explicó que el candidato decidió presentar una lista "totalmente renovada" que fue aceptada por la dirección provincial y que la gestora "respeta". Manuel Fafián sostiene que se trata de una "lista renovada y fresca" con la que pretende "dar una vuelta al PP".

Betanzos. De cinco candidaturas en 2015 a siete. La izquierda se fragmenta más en Betanzos y entra Ciudadanos en lidia. PP y PSOE estrenan candidatas: Cecilia Vázquez, que debuta en política municipal, y María Barral, veterana socialista. Henrique del Río repite por el BNG e Hipólito Pérez por Betanzos Novo. Alberte Muíño pasa de CxG a Betanzos en Común y Unidas Podemos presenta candidatura propia con Noelia Pedreira a la cabeza. Javier de la Fuente vuelve a la política como líder de Ciudadanos.

Cambre. Los partidos que concurrirán en Cambre serán ocho, uno más que en los anteriores comicios. Repiten Unión por Cambre, PSOE, PP, BNG y Ciudadanos; Asemblea Cidadá de Cambre se reconvierte en Esqueda Unida de Cambre-Son en Común; se presentan por primera vez en el Concello Alternativa dos Veciños y Xente de Cambre y desaparece Ganemos. Todos los grupos que repiten mantienen a sus números uno, incluida EU, salvo el PP, donde Juan María Ábalo relevará a Manuel Rivas. Raúl Varela encabeza Alternativa y el exconcejal de Unión por Cambre Antonio Orosa lidera Xente de Cambre.

Carral. Los partidos que se presentarán en Carral pasan de cuatro en 2015 a seis. Repiten PP, PSOE y BNG y Asemblea Cidadá de Carral-Son se transforma en Plataforma Electores Asemblea de Carral. Estos grupos mantienen a sus candidatos a excepción del BNG, que liderará Boris Morandeira en lugar de Victoria Louro. Debutan Alternativa dos Veciños y Ciudadanos, con Javier Gestal y María de los Ángeles Álvarez como líderes, respectivamente.

Cerceda. José García Liñares será el candidato del PSOE tras lograr la anulación de su condena. En el PP repite Francisco Santos como cabeza de lista y en el BNG asume este rol Alberto Sánchez.

Coirós. Los habitantes en Coirós podrán elegir entre dos nuevas opciones políticas. El veterano Francisco Quintela repite por el PP y Pura Ferreño por el BNG. Vuelve el PSOE, que no logró cerrar una lista en 2015 y que lleva a José Manuel Vara a la cabeza. Desembarca por primera vez Ciudadanos, con Alberto Boado como número uno.

Culleredo. En Culleredo serán de nuevo siete las alternativas para los votantes. Repiten todos: PSOE, PP, Alternativa dos Veciños, BNG, Marea Veciñal de Culleredo, BNG y Ciudadanos. Cambiarán a sus cabezas de lista el PP, con Izaskun García Goroztizu por Antonio Cañás, y Ciudadanos, que pone al frente a Nícida de Jesús en lugar de Jesús Manuel Vázquez. Debuta una nueva formación, Más por Culleredo, liderada por José Ángel Roca.

Curtis. Solo el PP, con Javier Caínzos, y Asembleas Abertas de Curtis-Mareas Locais competirán por la Alcaldía. El ex del BNG Xosé Manuel Tomé repite como cabeza de lista, ahora por este partido de confluencia. El PSOE, que gobernó en el pasado, no ha logrado nuevamente formar lista.

Irixoa. Antonio Deibe repite por el PP y el BNG renueva la lista y apuesta por Sergio Boado como número 1. La anterior candidata, Rosa Rivas, concurre en el segundo puesto. El PSOE apuesta de nuevo por María José Cal.

Miño. Repiten tres candidatos y desembarca una nueva formación: Movimiento Veciñal por Miño, capitaneado por Francisco Vázquez Edreira y formado por residentes en Costa Miño Golf muy críticos con la gestión de los últimos gobiernos municipales. El actual alcalde, Ricardo Sánchez, concurre ahora por Xuntos por Miño tras retirarle CxG las siglas por pactar con el PP tras presentarse como la "auténtica izquierda". Sánchez renueva buena parte de su lista, mientras que el PP mantiene casi intactos los puestos de salida, con Jesús Veiga a la cabeza. El PSOE apuesta de nuevo por Manuel V. Faraldo y lleva de cierre como suplente a la exalcaldesa de Arteixo, Pilar Souto.

Oleiros. Habrá cinco candidaturas para las municipales, récord en su historia, después de que no cuajasen los proyectos de En Marea y Vox. Solo se estrena un partido, Ciudadanos, encabezado por el que ha sido su coordinador desde la pasada legislatura, Manuel Moinelo. En cuanto a los cabezas de lista solo hay renovación en el PP: José Bonome, nuevo en política. La anterior candidata Tristana Moraleja, pasa al segundo puesto, la misma posición que tiene en la lista al Congreso. En Alternativa dos Veciños, al igual que en los últimos cuarenta años, Ángel García Seoane sigue siendo el líder mientras en el PSOE repite Jorge Pérez y también lo hace Fran Rei en el BNG.

Oza-Cesuras. Repiten los tres candidatos. Por el PP, el alcalde Pablo González Cacheiro; por el PSOE, Pilar Pedreira y por el BNG, Estefanía Busto. Como curiosidad, el PP lleva de nuevo en el puesto 7, el que le garantiza la mayoría absoluta, al exalcalde y suegro del actual regidor, José Peón.

Paderne. Los tres candidatos repiten. El veterano alcalde socialista César Longo se medirá con José Manuel Pérez por el BNG y con Pedro Antonio López por el PP.

Sada. Habrá ocho papeletas, una más que en 2015. Sadamaioría, PSOE y PP repiten número uno, Benito Portela, Raquel Bolaño y Ernesto Anido respectivamente. El BNG apuesta por Isabel Reimúndez y lleva a su anterior candidato, Xosé Lois Becerra, de cierre. Alejandra Sánchez liderará un PDSP renovado que prescinde de Emilio Gómez y lleva a Ramón Rodríguez Ares en un puesto simbólico, el 11. Los exediles Mar Fernández y José Ángel Sánchez serán número 1 y 2 de Ciudadanos. Entra en el escenario político Vox, con Pablo López Candal a la cabeza y Alternativa dos Veciños, con María Nogareda.

Vilasantar. Fernando Pérez repite al frente del PP y el José Antonio Cotos releva a la exalcaldesa Manuela Freire al frente del BNG.