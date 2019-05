Detenido tras entrar de madrugada en el banco Etcheverría de Betanzos

La Guardia Civil y la Policía Local de Betanzos detuvieron ayer de madrugada a un hombre de mediana edad que tiró abajo el cristal de la puerta del banco Etcheverría de Betanzos y se coló en el interior de la sucursal tras amenazar anteriormente con autolesionarse. El detenido, residente en Vilagarcía, ya había sido identificado unas horas antes en el entorno de la gasolinera de As Cascas por conducción temeraria. Los agentes fueron alertados por varios vecinos de que el hombre estaba haciendo trompos con su coche alrededor de las once de la noche en la rotonda de As Cascas y de que casi embiste a unos peatones.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varios policías que le hicieron un test de alcoholemia, que dio negativo. Los agentes comprobaron que el conductor estaba a tratamiento médico y lo dejaron libre tras permanecer con él durante un tiempo para tranquilizarlo.

Hora y media después, el ahora detenido se desplazó hasta la plaza Irmáns García Naveira en coche y visiblemente alterado comenzó a dar bocinazos y gritos. Alertados por los vecinos, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta el punto e intentaron tranquilizarlo sin éxito. Según relataron varios testigos, el hombre cogió un vaso de un bar, lo rompió y amenazó con autolesionarse si alguien se acercaba.

Minutos después corrió hasta la entrada del banco Etcheverría, golpeó la puerta, tiró el cristal y se coló en el interior de la sucursal. Según explican fuentes próximas a la Policía Local, el ahora detenido revolvió el interior del banco, cogió unas tijeras y amenazó nuevamente con lesionarse.

Finalmente fue detenido y trasladado al centro médico. Una vez reciba el alta, será puesto a disposición del juzgado de Betanzos.