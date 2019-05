Adiós al soñador de barcos

Si falleces y personas que sabían de tí poco más que tu nombre se echan a llorar con desconsuelo, es que has pasado por la vida para mejorarla. Enrique Garrote Antón, 73 años, natural de Cantabria, no son datos que suenen. Pero si a vecinos de Oleiros y Culleredo les dices que es ese marinero jubilado de viva cabellera blanca que recorría Santa Cruz, Santa Cristina y Fonteculler, se sentaba en un banco, abría una viejísima maleta y se ponía a construir diminutos barcos con sus enormes manos llenas de historias, que luego atesoraba en botellas, ya viene a la memoria su dulce mirada amarilla, su discreción y amabilidad y su reserva respecto a la vida que le llevó a recorrer medio mundo y a ser un nómada que en los últimos años habitaba donde podía.

"En los últimos seis años ha venido cada día a primera hora a tomar su descafeinado con churros a mi bar. Le ví por la noche y al día siguiente por la mañana llamó la Guardia Civil al local por si teníamos datos de él. Enrique dejaba siempre su maletín de trabajo en el bar, se lo guardábamos aquí, vinieron a recogerlo para ver si tenía papeles que diesen pistas sobre algún pariente. Era reservado sobre su vida, pero muy buena persona, muy amable, muy querido. Desde que llamaron no puedo pensar en otra cosa, es que me echo a llorar", cuentan desde el café Rosalía de Fonteculler. La Guardia Civil de Culleredo ha logrado localizar a un hermano de Enrique en Asturias, pero aún no se sabe dónde se le dará sepelio.

"Si tengo algo que hacer ya no tengo tiempo de ir al médico, que si voy me va a decir que tengo que tomar más verduritas, que tengo colesterol o triglicéridos", contaba Enrique Garrote a este periódico, que le entrevistó hace ocho meses, un soleado día de septiembre en el que la periodista se lo encontró en un banco del paseo de Santa Cruz concentrado en el poético arte de encerrar veleros en botellas de cristal. En la decrépita maleta que siempre le acompañaba tenía todo el material de construcción, trocitos de madera, pintura, botellas que recogía de la basura. Arte y reciclaje.

"Me gusta hacerlos pero no los voy a regalar, aunque tampoco es para hacerse rico", contaba mientras daba un último toque de pintura a una minúscula torre de Hércules que iba a acompañar al barquito acristalado. En su maleta-despacho tampoco faltaba nunca un cartelito: "Los artistas también comen". Enrique creaba barcos porque no soportaba estar ocioso. Lo hacía desde el año 1999, cuando empezó de forma autodidacta y calculaba que llevaba hechos "entre 15.000 y 17.000". Enrique no era de la comarca pero la comarca hoy echa de menos su mirada amarilla.