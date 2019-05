Amigos de O Pasatempo se manifestará por el parque en la víspera de las elecciones

Los vecinos de Betanzos han estado fotografiando estos días la pasarela del parque de O Pasatempo porque el Partido Socialista le colgó un cartel pidiendo el voto, ante las opiniones de algunos de que no es el lugar más adecuado, por el mal estado en el que se encuentra este espacio y porque está en trámite de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La Asociación de Amigos do Pasatempo hace poco denunció que este parque lleva ya cerrado seis meses y que los trabajos contratados por el Concello se paralizaron al poco de empezar. Ahora el colectivo denuncia que el Gobierno local ha realizado otro incumplimiento: el 23 de abril anunciaba que estaría listo en una semana el proyecto de restauración de este recinto y casi un mes después no se sabe nada de este documento.

Ante este hecho esta entidad ha anunciado la realización de una concentración para el próximo sábado día 25, el día de la reflexión antes de las elecciones municipales del domingo 26. La movilización será a las ocho de la tarde delante del propio parque.

La asociación subraya que está dispuesta a anular esta protesta si el Gobierno local "hace público en estos días" el proyecto prometido y que reclaman hace tiempo "para comenzar a recuperar un lugar que lleva más de 200 días cerrado".

El pasado mes de abril el Gobierno local señalaba que los arquitectos y restauradores prometían enviar ese mismo mes su propuesta al Concello, para que se remitiese a Patrimonio de la Xunta que tiene que autorizar la Diputación, y también a la Diputación que va a aportar 600.000 euros a los trabajos de rehabilitación de este parque.

Este espacio singular y único sufre todo tipo de tropelías de forma continua: pintadas y grafitis, entrada de personas a pesar de estar cerrado para hacerse fotografías o saltar encima de esculturas; y demoras continuas en los trabajos de restauración.

El Gobierno local anunció que la Policía Local iba a iniciar los trámites para identificar a algunas de las personas que entraron en el recinto cerrado, algo posible gracias a que colgaron imágenes en las redes sociales. El Concello incluso anunció que se reservaba el "derecho a emprender acciones legales" contra alguno.