O Valiño no perdona: la mesa con menos voto para Alternativa

Alternativa dos Veciños venció en todas las mesas electorales, 42 en total, y por un margen amplísimo respecto a las otras cuatro fuerzas políticas que concurrieron a los comicios del pasado domingo. Una mesa en Liáns con 358 votos y otra en Dorneda con 356 papeletas, fueron su resultado más abultado. En el lado contrario sin embargo se situó una mesa electoral en O Valiño en la parroquia de Nós, donde el partido registró su peor resultado: solo 180 vecinos apoyaron a Alternativa. Los vecinos de esta urbanización, una zona rural que ha notado un gran incremento de población en un núcleo e infraestructuras muy antiguas, evaluaron la posibilidad, días antes de las elecciones, de manifestarse porque no se atienden sus demandas desde hace años.

"No lo sabía, pero ahora que lo dices, no me extraña nada. Aquí nadie quiere protestar porque le tienen miedo al alcalde, pero prometió arreglar todo y solo asfaltó dos calles. A los de la prensa os dijo que era por culpa de los postes, pero no hay tal rollo, es una disculpa. Asfaltó dos calles, una es la que estaba mejor, y las máquinas ya no vuelven. Aquí hay calles llenas de baches tremendos. Al final de la calle principal, arriba de todo, hay unas valles de obra tapando una canaleta que están desde hace diez años, fíjate si estamos abandonados", declaró una vecina que también prefiere no dar su nombre.

El mayor número de votos del PP, por mesas, lo tuvo en una de Perillo (125) y el mínimo también en una de Perillo y otra de Liáns (ambas con 44 papeletas). En el caso del PSOE su mejor resultado fue en una mesa de Iñás con 86 votos y el peor Dexo con 22. El Bloque tuvo su mayor apoyo (54) en una mesa de Liáns y el peor (9) en una de Montrove, igual que Ciudadanos: su mayor respaldo lo logró en Liáns (57) y el peor en Dexo (8).

El mejor resultado de Alternativa, por parroquias (se incluye tradicionalmente a Montrove, aunque no lo es) , lo tuvo en Perillo, un total de 2.403 papeletas. También en esta parroquia obtuvo el mayor número de apoyos el Partido Popular (677) y el PSOE (443). En el caso del BNG (241 votos) y de Ciudadanos (204), coincidieron en tener en la parroquia de Liáns su mejor resultado.

En cuanto a los votos nulos, solo Iñás (con una sola mesa) se salvó, sin ningún caso, frente a los 32 que hubo en total en el conjunto de las mesas de Perillo. En cuanto al voto en blanco, Perillo y Liáns empataron con un total de 60 casos cada uno frente a los solo 5 de Dexo.

En cuanto al resultado de las elecciones europeas en Oleiros, al igual que en el resto, el PSOE fue el partido más votado con 5.958 papeletas, (33,92% de los votos), seguido del PP con 4.098 (23,33%) y Ciudadanos con 2.199 (12,52%). El partido con menos votos fue Izquierda en Positivo de Tarragona (no nacionalistas) con 2 votos.