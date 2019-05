"La primera reunión que pediré será con Feijóo para hablar del centro de día"

Confiaba en obtener una "mayoría suficiente para gobernar con estabilidad" los próximos cuatro años, pero las urnas han colmado con creces sus expectativas al otorgarle una arrolladora victoria, una de las más amplias de la comarca. La primera alcaldesa socialista de Betanzos pasa con nota su primer examen electoral y avanza alguna de sus prioridades.

Será la primera alcaldesa socialista tras lograr una victoria aplastante. ¿Cómo se vivió esa noche en la sede del PSOE?

Con mucha alegría, con mucha intensidad, porque aunque esperábamos un buen resultado, fue una muy muy grata sorpresa. Fue una noche de mucha alegría.

Fueron unas elecciones marcadas por la fragmentación y dejan una corporación reducida a solo tres fuerzas. ¿Cómo interpreta el mensaje que han mandado los votantes?

Nos han lanzado un mensaje que me hace sentir mucha responsabilidad. Creo que los votantes han reconocido la labor de cuatro años. Y hemos currado mucho esta campaña, Estoy muy contenta de mi candidatura y del trabajo hecho. Creo que en los resultados influyó también cierta decepción general con las mareas, porque donde gobernaron no cubrieron las expectativas. También creo que la gente se dio cuenta de que si la corporación está muy fragmentada es muy difícil sacar adelante los asuntos, no solo aquí, en cualquier gobierno. Y eso se valoró.

Les dan todo el poder y toda la responsabilidad. En Betanzos hay varios temas enquistados. ¿Cuál es el primer asunto que intente desbloquear ahora que tiene la mayoría absoluta?

Me parece fundamental aprobar unos presupuestos, que es algo que depende exclusivamente de esta corporación. Hay otros temas enquistados que no dependen exclusivamente del Ayuntamiento y ahí no cambia nada...

Hay más sintonía política con el Gobierno, ¿cree que conseguirá ya la cesión del edificio de sindicatos?

Ese tema está muy bien encauzado, vamos a esperar que se forme el gobierno de España y tratar de acelerarlo lo máximo posible. Y después quiero desbloquear la cesión del ambulatorio para convertirlo en centro de día. Mi primera visita va a ser esa...

¿A quién? ¿A Feijóo?

Sí, será la primera reunión que pediré será con Feijóo para hablar del centro de día.

Con este respaldo tan mayoritario, ¿se ve en una posición de más poder para exigir?

Exactamente y además creo que todos los grupos que han logrado representación coincidimos en la necesidad de un centro de día y los que no han entrado también. Es una necesidad de Betanzos. No entra en cabeza humana que en este momento de la historia no haya un centro de día público en la comarca con la cantidad de gente mayor que hay. En Betanzos un tercio de la población tiene más de 65 años.

¿Y qué otros temas pondrá sobre la mesa en su reunión con el presidente de la Xunta?

Las otras dos prioridades serán el casco histórico y O Pasatempo. Hasta ahora no tenemos una respuesta del presidente de la Xunta sobre O Pasatempo más allá de su palabra, pero yo voy a creer en su palabra y espero que la Xunta se implique con el tema de O Pasatempo.

Con diez concejales se va a poder permitir crear nuevas áreas de gobierno. ¿Tiene ya en mente alguna nueva concejalía?

No lo he pensado, sinceramente. Hay una concejalía que existió en su momento y que ahora no figura explícitamente y que quiero recuperar este mandato, la de zona rural. Es muy importante. Fue una concejalía que en su momento llevó Moncho [el exalcalde Ramón García] y quiero que algún concejal sea, entre otras cosas, el responsable de zona rural.