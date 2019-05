"Nuestra prioridad en este mandato será mejorar la atención a la tercera edad"

Javier Gestal logró derrocar al histórico alcalde de Carral como candidato de Alternativa dos Veciños. Este novato en política analiza los resultados y avanza sus prioridades.

¿Esperaba estos resultados?

A ver, no tan buenos, pero contábamos con un buen resultado. Tengo un equipo extraordinario que dio el cien por cien.

Trabaja desde hace 26 años en el departamento de licencias del Concello. ¿Tantos años de atención al público habrán influido en los resultados, no?

Sí, a ver, yo aquí estoy bien visto, en el pueblo me tienen por buena persona.

¿Y qué le decidió a dar el salto a la política?

Un día me llamó Gelo [Ángel García Seoane] para proponerme ser candidato, pero le dije que no; volvió a llamarme y volví a decirle que no, pero me llamó una tercera vez y me dijo: 'Quiero comer contigo y hablar tranquilamente'.

¿Y a la tercera le convenció?

(Ríe) Sí. Lo que más me caló fue su humanidad y el cariño con el que trata a la gente. Estábamos comiendo y vinieron a la mesa hasta ocho personas para hablar con él. Y las ocho veces se levantó de la mesa y dispensó a la gente un trato formidable. Me impresionó mucho. Entonces le dije, me presentaré si encuentro un buen grupo de gente joven, trabajadora y bien preparada. Y lo encontré. Tuve una suerte extraordinaria.

Derroca a un alcalde histórico. Eso debe dar algo de vértigo, sobre todo para un novato. ¿Cómo lo lleva?

El primer día un poco abrumado por las llamadas de prensa, radios..., pero muy bien.

¿Qué es lo primero que hará como alcalde?

Una das nuestras prioridades es la atención a la tercera edad con un centro de día y la mejora de ayuda en el hogar. Aquí tuvimos bastantes problemas con las empresas que tenían las contratas, lo primero es intentar solucionar todo eso.

¿Habló ya con el PSOE sobre un posible acuerdo?

No, el candidato me saludó muy correctamente, igual que el alcalde. Y ya les dije que estoy a su disposición para lo que haga falta, siempre que sea para favorecer al pueblo. Yo no voy a tener ningún problema y espero que ellos tampoco. Nosotros aquí no venimos a pelearnos con nadie, venimos a trabajar por el bien del pueblo.

¿Prefiere un gobierno en coalición o en solitario? ¿Ya lo tiene claro?

Todavía no. Podemos gobernar solos , pero si tenemos el apoyo de los otros grupos. Hay mucho que hacer y entiendo que PP y PSOE estarán de acuerdo en todo lo que sea por el bien del pueblo. Yo pienso así, pero después a lo mejor... Algo que nos inculcaron desde o principio en el partido es que aunque estemos en la oposición tenemos que apoyar todo lo que sea beneficioso para el pueblo.