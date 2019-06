Anido deja la política tras unos resultados "muy por debajo de los objetivos"

El exalcalde y candidato del PP de Sada, Ernesto Anido, anunció ayer que no formará parte de la próxima Corporación municipal y que se apartará de la vida política tras cosechar en las elecciones municipales "unos resultados muy por debajo de los objetivos y de las expectativas albergadas durante estos últimos cuatro años", explica en un comunicado remitido ayer a los miembros de su candidatura tras mantener una reunión con ellos. Anido se marcha después de que Sadamaioría, que obtuvo seis concejales, desbancara como la lista más votada al PP, que se quedó en cinco, en unos comicios en los que, por primera vez en la historia de la democracia, las fuerzas de izquierda han sumado en Sada más apoyos que las de derecha.

"Los sadenses no nos han otorgado su confianza y de una manera particular al proyecto que yo encabezaba y que estimé, en todo momento, que era el mejor para Sada y asumo la responsabilidad de los resultados", explica el popular, que se congratula de dejar un PP "totalmente renovado, con experiencia, ilusión y capacidad". Anido deja la vida política tras no lograr la mayoría absoluta a la que fiaba su continuidad, única vía para gobernar tras la ruptura de relaciones con el PDSP.

Anido llegó a la política municipal en 2011 avalado por el entonces presidente provincial de los populares, Carlos Negreira, para intentar reflotar al PP en un concello donde el voto de la derecha lo acaparaba PDSP, entonces liderado por Ramón Rodríguez Ares. Fue el histórico alcalde sadense quien brindó la Alcaldía a Anido con su apoyo, pese a que el debutante obtuvo en 2011 cuatro concejales y el PDSP, cinco. Poco más de un año después, una sentencia inhabilitó a Rodríguez Ares, que dimitió. Empezó entonces el deterioro de las relaciones entre PP y PDSP. Anido expulsó del Gobierno local a los ediles del PSDP en un pleno, en el mandato en que los desencuentros desembocaron en la ruptura total después de llegar a incurrir Anido en algún sonado ataque personal y recibir denuncias de quienes lo habían investido alcalde. En las siguientes elecciones, en 2015, ese enfrentamiento pasó factura al popular: el PDSP dio su apoyo a Sadamaioría y resultó clave para investir alcalde a Benito Portela.

Aunque la pérdida de sus antiguos apoyos le costó la Alcaldía, el PP de Anido sí había logrado en 2015 absorber buena parte del voto de derechas y obtuvo siete concejales, frente a los dos del PDSP. Lejos de aquella subida han quedado los últimos resultados electorales: pese a que el PDSP no ha logrado representación, el PP tampoco ha logrado atraer ese voto y ha caído a cinco ediles.