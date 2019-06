"Yo siempre me quedé con lo bueno de Sacristán, que era el trato al ciudadano"

¿Contento?

Muy contento. Feliz con el respaldo y muy ilusionado para empezar ya esta nueva etapa.

¿Esperaba estos resultados?

Hombre, éramos optimistas y a medida que avanzaba la campaña veíamos que había una gran afluencia de vecinos a los actos electorales y mucha complicidad.

¿A qué achaca la subida? ¿Por efecto de las generales?

Creo que por haber estado mucho en contacto con los ciudadanos estos meses. Se estuvo en contacto con asociaciones, vecinos, se recibió a mucha gente .Y en buena lógica el efecto PSOE es muy importante en este momento, pero sacamos casi 1.000 votos más que en las europeas. Y llevar una candidatura de gente de aquí, las diferentes zonas del ayuntamiento bien representadas, gente amable, conocida en sus parroquias.

El cambio de candidato, lejos de pasar factura...

Parece que fue bien.

¿Se celará Julio?

¡No, para nada! Yo creo que hacía años que no lo veía tan feliz. Incluso en la fiesta improvisada que tuvimos después de las elecciones, un homenaje a todos los que participaron, él tuvo un puesto privilegiado como alcalde que fue y como presidente y te puedo asegurar que saltaba de alegría como el que más.

¿Le influye Sacristán en su forma de gobernar?

Sacristán tuvo una etapa en la cual fue muy aplaudido por los ciudadanos. Y yo tuve mi etapa y creo que la gente premió la renovación que hizo el partido tranquila, sosegada, sin ningún conflicto.

¿Aprendió algo de él?

Yo siempre me quedé con lo bueno de Sacristán, que era el trato personal con el ciudadano. Después, lógicamente Sacristán tiene su forma de ser y de actuar y yo la mía. Pero si en algo nos parecemos yo creo que es en la esencia del trato al ciudadano, en esa exquisitez que siempre debemos procurar.

Él dijo que usted era más de calle y él más de leer expedientes. ¿Les va cogiendo el gusto?

Te puedo asegurar que he leído muchísimos expedientes. Un ayuntamiento, si no tienes una pequeña formación y conocimientos de administración local, es muy difícil llevarlo adelante. Eso sí, el contacto con el vecino es básico.

¿Con mayoría absoluta, será dialogante con la oposición?

Mi forma de ser no cambia en absoluto, me siento exactamente el mismo y es muy gratificante lógicamente. Tener mayoría no significa ni mucho menos hacer lo que a uno le da la gana, sino todo lo contrario: más diálogo con el ciudadano, conjugar todas las necesidades y mayor rapidez al llevarlas a cabo. Ese es el secreto.

¿Y con la oposición?

Y con la oposición diálogo. Yo nunca me he negado a dialogar. En esta última etapa no quisieron ese diálogo y buscaron otras fórmulas para tratar de fiscalizar la actuación del Gobierno.

Hubo quejas de que el Gobierno obviaba demandas.

Bueno, pero no teníamos mayoría. A lo mejor ellos tampoco tuvieron la habilidad suficiente para conseguir el apoyo de los 12 concejales que había en contra. Cuando otros nos daban la razón, sería que tenía más peso nuestra idea.

Un grupo al que el Gobierno cuestionó mucho su forma de hacer oposición fue el BNG, que sube de uno a tres ediles.

Pues el ciudadano no apostó por otras formaciones y el voto nacionalista que podía tener Marea, etc. volvió a las siglas del BNG. Sobre todo me alegro mucho por mi tío, que está en esa formación y le quiero un montón (ríe).

¿Algo nuevo en A Garrocha?

No. Está en manos de los técnicos municipales y de la justicia.

¿Por qué rechazaron la investigación interna?

En el desarrollo del propio expediente ya se dirimirán todas las responsabilidades, si es que las hubiera. Se están haciendo los trámites correctamente, esto se va a resolver, el aval ya está retenido ya no es tanta la deuda...

El aval no cubre la deuda.

Ya, bueno, ya. Pero eso es como todo. Yo estoy deseando lógicamente que eso vuelva a manos de los ciudadanos.

¿Qué tendría de malo hacer una investigación interna?

El propio expediente ya es claro. Ya dirime responsabilidades.

¿Y de quién es?

No hay ninguna conclusión en este sentido.

¿Usted no lo sabe?

Yo no me atrevo a señalar a nadie porque yo desconozco quien pueda ser culpable.

Pero usted estaba aquí.

¿Dónde?

En la oposición y, al final, ya en el Gobierno local.

Pero eso ya se fiscalizó. Al final incluso la justicia archivó el tema.

¿Qué tema?

Pues el del Monte Costa...

Me refería solo a A Garrocha.

Yo, desde el momento en que soy alcalde, hago lo que considero que debo hacer. Nadie dijo que hubiera responsabilidad política. Yo puedo pensar muchas cosas pero eso lo tiene que decidir un juez. Y esa persona, si la hubiera, tiene derecho a defenderse. La presunción de inocencia está ahí.

Tocará abordar temas con discrepancias en el área o entre administraciones, como el vial 18 y la ampliación de la AP-9.

Es un tema delicado, tenemos que sentarnos todas las administraciones. Yo creo que incluso la vía ártabra se va a paralizar, porque el gran causante de todo ello es el capricho que había.

¿Qué capricho?

Pues el de hacerla sí o sí, sin contar con Culleredo ni Cambre.

¿Qué quiere Culleredo?

El enlace tiene que ir en Cuatro Caminos.

Temas como el plan director pueden tensar las relaciones con al PSOE coruñés.

Cuando salga el plan nos sentaremos y dialogaremos. Yo creo que a ningún político de la comarca le apetece que los vecinos de Culleredo sean los grandes afectados y perjudicados nuevamente. Yo defenderé a mis vecinos. Y creo que habrá mucho diálogo.