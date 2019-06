Oleiros prepara un proyecto para la playa de Santa Cruz ante la pérdida de arena

La playa de Santa Cruz siempre fue pequeña y no muy cómoda para el baño pero ahora está reduciendo su superficie por una pérdida de arena que el Concello de Oleiros ha apreciado y que le ha preocupado. "Delante del hotel y donde está la rampa hay dos metros de altura con respecto al muro, ha desaparecido la arena", subrayó ayer el alcalde Ángel García Seoane. El regidor se reunió la pasada semana con el responsable de Costas en Galicia y aseguró que éste tiene "buena predisposición" para ayudar a recuperar este arenal. Seoane explicó que le solicitó que le presentase una memoria para enviar a Madrid. El regidor agregó que la pérdida de arena bajo el paseo marítimo puede llevar a "hundirlo".

El profesor emérito y máximo experto en Geología en Galicia, Juan Ramón Vidal Romaní,destacó ayer la cualidad de esta playa de estar totalmente edificada a su alrededor, casas, el puerto, el castillo, la pasarela, lo que no ayuda a la dinámica natural de la costa, de subir y bajar la arena.

"No es una playa natural como Santa Cristina o Bastiagueiro. Si ha desaparecido arena puede que esté a unos metros mar adentro y que no haya subido. Al tener todo urbanizado alrededor a la playa no le han dejado sitio para tener su dinámica natural, para que se restaure de forma natural. También hay que tener en cuenta la acción de los temporales y ahora sobre todo la subida del nivel del mar. Yo he visto imágenes de olas rompiendo contra el paseo de Santa Cruz este invierno, y esto es porque cada año el nivel del mar está más alto, las olas llegan más adentro".

Vidal Romaní considera que la única solución para este problema es "echar arena", hacer una aportación para aumentar la superficie del arenal y que aguante un tiempo. Este experto también alerta de la posibilidad de que se reduzca la playa de Santa Cristina, en la zona de la Punta de Flecha, si se lleva a cabo el dragado de la ría. "Si dragan hay más espacio, entra más agua y en marea baja saldrá toda esa agua a más velocidad por el mismo canal, lo que erosionará Santa Cristina y afectará a los cultivos de marisco", alertó.

Santa Cruz está en pleno boom de construcción de vivienda y un nuevo hotel que abre ahora, y tener un buen arenal es fundamental para atraer población y visitantes.