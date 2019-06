"As obras da Antigüidade fan falta nos nosos días porque axudan a pensar"

A Escola de Náutica da Coruña será o vindeiro día 14 o lugar no que se presentará a tradución ao galego de Discurso sobre a dignidade do home, do humanista italiano Giovanni Pico della Mirandola e que é considerada como o manifesto do Renacemento. O profesor de Latín do instituto oleirense María Casares, Fernando Domènech, é o autor desta versión galega dun texto clásico que considera de clara vixencia nos nosos días. O libro inclúe ademais tres capítulos da Teoloxía Platónica de Marsilio Ficino e a Fábula sobre o home de Joan Lluís Vives.

Como xurdiu a idea de traducir esta obra?

Sempre sentín unha profunda admiración polo Renacemento e xa no ano 2000 publiquei xunto co profesor Artaza, da Universidade de Santiago, unha tradución ao castelán de El Príncipe de Maquiavelo. Editorial Rinoceronte ofreceume agora a posibilidade de facer unha tradución e volvín aos meus soños renacentistas. Esta obra é moi importante e está traducida a 14 linguas, polo que me pareceu interesante traducila ao galego.

Aínda quedan moitas obras clásicas por traducir ao galego?

Por suposto, é unha gran noticia que unha obra considerada por moitos como un manifesto do Renacemento poida lerse por fin en galego nunha edición coidada e cunha boa introdución e notas.

Que pode aportar esta obra de Pico della Mirandola no noso tempo?

A obra é de finais do século XV, pouco antes do descubrimento de América, nun momento que el sentía que estaba rematando unha época. Era un home dunha intelixencia superior e quixo facer unha revisión global do coñecemento, sobre todo teolóxico, ata asúa época para buscar unha concordia entre as relixións para preparar unha nova era. A nós pásanos igual porque estamos nun cambio de era. A obra é un eloxio da filosofía como a base para o entendemento entre todos e sostén continuamente o importante que é o coñecemento, no que creo que hai unha conexión co noso tempo porque estamos ante un reto importante de coñecemento, xa que todo cambia moitísimo e nos faltan orientacións. Tamén fala da dignidade do home e di que Deus nos fixo superiores a todas as criaturas, mesmo os anxos, porque nos deixa ser o que queiramos, de forma que todo home polo feito de selo ten unha dignidade e iso ten que regular a convivencia entre os homes e as nacións.

Della Mirandola aposta pola tolerancia nunha época na que non era habitual o respecto ás ideas dos outros.

Absolutamente. Atopa puntos en común co cristianismo en todas as relixións coñecidas ata o seu momento, polo que foi considerado un herexe automaticamente.

Cre que neste tempo se vive unha situación semellante co aumento da intolerancia?

Efectivamente, na introdución do libro falo de que nos nosos días o ecumenismo, o entendemento entre as relixións cristiás, aínda non se produciu cincocentos anos despois malia que todas cren en Cristo. El notaba que era unha Europa en crise e a intolerancia que houbo con el serviu despois para promover a Reforma protestante porque Lutero pensaba que Roma estaba corrompida.

Percibiu que aínda que os tempos cambiaban había quen non quería que o fixeran?

El era un mozo e nótase moito ao lelo polo seu ardor . O discurso sobre a dignidade do home nunca se leu en público, xa que estaba feito para introducir un debate con todos os sabios do seu tempo en Roma sobre 900 proposicións que el fixo. Pensaba que era tan intelixente que ía triunfar, pero non se deu conta de que Roma tiña a súa política, polo que fracasou a causa da envexa, o descoñecemento e as pouquísimas ganas de cambio.

É viable publicar neste tempo obras clásicas como as de Pico della Mirandola?

O editor di que esta colección dá beneficios e que ten o seu público. Voces como as dos profesores que se dedican á Antigüidade son necesarias. Dá igual que estemos na maior das revolucións tecnolóxicas, porque xa hai voces que hai que pararse a pensar porque é tal o cambio que a xente está moi perdida e este tipo de obras axuda a pensar.