En este cole todos son reinas negras

"Estoy flipando y loca de emoción. Que los alumnos de una escuela de Miño se hayan fijado en mi obra, que la hayan tomado de referencia y reinterpretado... ¿Tú sabes lo que es eso para el ego?", bromea Montserrat Anguiano. A esta artista y activista barcelonesa, que reivindica en sus lienzos el papel de las "mujeres afrodescendientes, negras y africanas", no se le borraba ayer la sonrisa de la cara mientras ejercía de maestra de Infantil rodeada de un grupo de entusiastas aprendices.

Relata que no sabía ni donde estaba Miño y que la llamada del centro escolar Castro Baxoi para pedirle que impartiese unos talleres fue toda una sorpresa. No se lo pensó ni un momento, tomó el avión y se plantó ayer en este colegio hecha un amasijo de nervios. "Nunca había tenido este contacto con los niños y no sabía cómo iban a reaccionar, pero estoy encantada. Te reciben sin prejuicios, no te conocen de nada pero te dan un abrazo, es maravilloso, de verdad, me quedaría aquí", afirma emocionada.

Los pequeños han reinterpretado su serie de retratos Reinas negras porque, como resume la maestra Lucía Casal, en este colegio "todos somos reinas negras". Con ceras, lápices o acrílicos, en colores primarios, azul, rojo, amarillo y negro, los pequeños han puesto final con mucho arte al proyecto Explorando a igualdade: Tinogona! que les ha valido el premio Concepción Arenal en la categoría infantil por su defensa de la igualdad. "No tengo palabras, cuando vi las obras me quedé alucinada, son más guays que las mías", celebra la artista.

Los escolares han hecho suyo el lema de la activista africana Terarai Trent, Tinogona, "lo conseguiré" y han hecho del colegio una réplica en miniatura del continente africano para reivindicar la igualdad de género y de oportunidades y el papel de mujeres como Wangari Maathai, la primera Nobel de la Paz africana. Los pequeños exploradores han conocido también la obra de artistas como Pélagie Gbaguid, Julie Mehretu o la artista barcelonesa invitada y han hecho suyas sus obras, reinterpretándolas.

Los expresivos autorretratos de estas pequeñas reinas negras adornan la entrada del centro. Y esta artista y activista no se imagina un recibimiento mejor. Su lema empoderamiento, lucha y unión ha calado en el cole, al que promete volver, y que la próxima semana recogerá el premio Concepción Arenal por un proyecto impulsado por Zeltia López en el que se ha involucrado todo el centro .