Rescatada una perra de un amasijo de hormigón y hierros tras 5 horas

Los Bomberos de Arteixo y los servicios de emergencia del Concello de Culleredo rescataron este lunes a una perra que había quedado atrapada en una escombrera de planchas de hormigón y hierros situada en una finca particular en Liñares, en la Rúa Granxa, tras cinco horas de trabajos. Consiguieron sacar al animal sano y salvo y, al no tener chip ni dueños conocidos, se entregó al servicio de lacería del Consorcio As Mariñas, que esperará los días estipulados por si alguien lo reclama y, si no, lo dará en adopción.

El servicio municipal de Emerxencias de Culleredo recibió sobre las 12.00 horas del lunes el aviso de una vecina del lugar, que les alertó de los quejidos de un perro. En un primer momento los efectivos, ayudados por la Policía Local y por el servicio de lacería, intentaron liberar al animal del lugar donde estaba atrapado y que le impedía salir, pero solo se le veía la cabeza a través de uno de los huecos existentes y, ante la gran cantidad de viguetas que había sobre cuerpo del perro, resultaba imposible sacarlo y se corría el riesgo de provocarle graves lesiones. Solicitaron entonces apoyo a los Bomberos de Arteixo. La dificultad era extrema, traslada el Concello de Culleredo, ya que por la gran cantidad de viguetas que se apilaban sobre el animal y su enorme peso resultaba imposible retirarlas.

"Mucha paciencia" fue la clave del rescate, afirman los bomberos, que, tras utilizar herramientas para cortar hormigón y hierro, retiraron tierra y cavaron un espacio pegado al suelo por el que finalmente salió la perra. El operativo terminó sobre las 17.00 h.