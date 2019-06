El líder del PSOE cambrés dimite tras fracasar un pacto para arrebatarle la Alcaldía a Patiño

Cambre celebrará hoy el pleno de la investidura inmerso en una nueva tormenta política y con el ambiente caldeado por una sorpresiva dimisión de última hora. El candidato del PSOE, Juan Evaristo Rodríguez, renunció ayer a la mañana a su acta de edil con fuertes críticas a la agrupación provincial socialista, a la que acusa de frustrar una candidatura alternativa a la de Unión por Cambre que presidiría él y que contaría con el apoyo de todas las fuerzas progresistas (Alternativa dos Veciños, BNG y EU) y del PP.

"Yo podía tener la Alcaldía, tenía el apoyo de todas las fuerzas de izquierda y estoy seguro de que hubiésemos conseguido la mayoría necesaria, estoy convencido de que el PP me habría dado su apoyo", afirmaba el ya exedil, dolido por el trato que le dispensaron el secretario provincial del PSOE, Valentín González Formoso y sus "emisarios".

"Las negociaciones llegaron a oídos de la provincial, con la que no tengo buena relación, y empezaron a enviarnos emisarios, que no hiciésemos tonterías. Me llamaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces... Un día tuve hasta 12 llamadas. No pararon de presionarnos", relata Juan Evaristo Rodríguez, que cogobernó durante los últimos cuatro años con UxC junto al BNG.

El ya exportavoz socialista acusa al PSOE provincial de actuar como si García Patiño "fuese su candidato" y achaca su mala relación con Formoso a su apoyo a Gonzalo Caballero y al hecho de que se impusiese al favorito de la agrupación provincial. Afirma además que el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero sí le apoyó en su decisión de postularse a la Alcaldía: "¿Pero qué hago yo contra todo el aparato? No quería ser un lastre, recibíamos presiones todos los días y no quería comprometer a mis compañeros de partido en Cambre", sostiene y afirma sentirse "feliz" y aliviado tras tomar la decisión de dar un paso atrás: "Después de tanta presión me he quedado a gusto".

Las diferencias entre Juan Evaristo Rodríguez y Óscar García Patiño se hicieron más patentes en campaña y el socialista cargaba ayer con dureza contra su exsocio. "Yo creo que la victoria le trastocó un poco y se pasó de frenada, se creía que lo tenía todo asegurado".

La crisis en el seno del PSOE parece allanar definitivamente el camino a la investidura de García Patiño, aunque los socialistas de Cambre no aclaraban ayer si se postularán o no a la Alcaldía. El secretario del PSOE local, Miguel Ángel Gutiérrez, explicaba que había mantenido un encuentro con UxC para intentar acercar posturas pero que todavía hay "flecos pendientes". El ya excandidato, en cambio, daba ya por desactivada esta intentona de hacerse con la Alcaldía: "Ya lo descabecé yo para que no sufran", apunta.

Diferentes versiones

Los grupos progresistas de Cambre se negaron ayer a corroborar la versión de Juan Evaristo Rodríguez sobre el consenso de las fuerzas de izquierda para arrebatar la alcaldía a la fuerza más votada, UxC. El ya exsocialista afirma que fue el candidato del BNG, Dani Carballada "el primero que llamó" para explorar una alternativa a un nuevo gobierno de Unión por Cambre. Sostiene que mantuvo después varios encuentros que le permitieron recabar el apoyo de todas las fuerzas de izquierda y del PP, imprescindible.

El candidato del BNG ofrece una versión distinta. Carballada niega haber propuesto una alianza y también que hubiese comprometido su apoyo a ninguna fuerza. El edil solo admite "contactos informales": "Nosotros nos votaremos a nosotros mismos", zanjó ayer a consulta de este diario.

El líder de Alternativa dos Veciños, Raúl Varela, niega también que hubiese un acuerdo cerrado, admite contactos pero incide en que las fuerzas de izquierda no son suficientes y que resulta imprescindible el apoyo del PP. "Nos gustaría trabajar desde dentro del gobierno, pero no a cualquier precio", apuntó el candidato, que avanza que, salvo sorpresa, se abstendrán o se votarán a sí mismos.

Olga Santos, de EU, subraya que su apoyo no sería preciso en caso de acuerdo con el PP y Alternativa y BNG, pero relata el líder del PSOE habló con ella hace dos días para recabar su apoyo. Santos recalca que no hubo negociaciones para formar gobierno, pero afirma que habría dado su apoyo al PSOE antes que a UxC por sus "políticas caciquiles, avasalladoras y de derechas". Este diario no logró contactar ayer con el candidato del PP, Juan Ábalo. El PSOE provincial declinó hacer declaraciones.