Barral inicia un mandato "vital" para Betanzos

María Barral fue proclamada alcaldesa de Betanzos con el voto de sus nueve compañeros de partido. PP y BNG, con seis y un concejal respectivamente, optaron por postularse y votarse a sí mismos. Emocionada, la socialista afirmó encarar con ilusión cuatro años "vitales" para el futuro de la ciudad. Sus primeras palabras fueron para los vecinos de Betanzos para "agradecerles de corazón su respaldo", una arrolladora mayoría absoluta y unos resultados que el partido del puño y la rosa no obtenía desde 1999.

"Son consciente de la enorme responsabilidad que dejan en nuestras manos", afirmó la socialista María Barral, que se comprometió a "ser la alcaldesa de todos y todas, sin distinciones": "Betanzos, como concello, como ciudad, tiene que estar siempre por encima de todo".

Barral desgranó a continuación los principales retos del mandato que comienza y prometió que O Pasatempo y el casco histórico serán "protagonistas" de la legislatura. El plan general, el centro de día y el centro de información a la mujer, la mejora de los núcleos rurales y la recuperación del edificio de sindicatos o del convento de As Donas para usos vecinales fueron otros de los compromisos que suscribió ayer la regidora ante un salón de pleno abarrotado.

La mejora de las comunicaciones y de los centros educativos, la ampliación de la programación cultural y las actividades deportivas fueron otras de las promesas que desgranó Barral en su intervención, en que hizo una mención especial a los núcleos rurales. "Betanzos no es solo el casco urbano. Betanzos es Guiliade, Piadela, Tiobre, Angustia y Castro. Es Roibeira, Xanzrozo y Betanzos O Vello... En definitiva, todos esos núcleos rurales de los que no me quiero olvidar y que vamos a tener muy en cuenta con la creación de una concejalía de Medio Rural que centralizará todas sus demandas y proyectos"

En su discurso, María Barral hizo una mención especial a Ramón García, su predecesor, del que recibió el bastón de mando en la recta final del mandato y al exconcejal Antonio Vázquez Lorenzo, que se estrena este mandato como senador del PSOE. La alcaldesa agradeció el trabajo de los funcionarios y tuvo un recuerdo especial para sus amigos y familia, especialmente para sus padres, pareja e hijos: su "bastón".