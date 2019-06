Gelo gana hasta en la mesa de edad

Ángel García Seoane se proclamó alcalde a sí mismo. Alternativa dos Veciños revalidó su mayoría absoluta, el partido suma cuarenta años de gobierno y su undécimo mandato, y acaparó incluso la mesa de edad con la que se constituyó el pleno de la investidura celebrado ayer en A Fábrica. La mesa tienen que conformarla el concejal de mayor y de menor edad de la Corporación entrante. Pablo Cibeira, de 31 años e integrante de Alternativa, era el más joven, y el propio García Seoane, con 67, era el de mayor edad, por lo que tras la votación en la que renovó como regidor con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE y BNG, declaró: "Queda proclamado Ángel García Seoane alcalde de Oleiros".

Oleiros es singular también en la toma de posesión. Al contrario que en el resto de concellos, aquí no entra el simbólico bastón de mando de Alcaldía, la investidura es un acto sin parafernalia, con una votación y unos discursos y ya. Pero sí hubo lugar a la anécdota en las intervenciones de los grupos, hubo un duelo de boleros ante unas 250 personas asistentes.

El portavoz del BNG Fran Rei desenfundó con el Alma, corazón y vida que el edil nacionalista recordó en la versión de Dyango para destacar que se volcará con amor estos cuatro años a Oleiros y el alcalde amartilló recordándole el Amor sin esperanza de Celio González. La mayoría de los concejales prometió su cargo salvo algunos del PP y el de Ciudadanos, que juraron. Rei fue el único que se salió del guión y prometió por Oleiros, por Galicia, por los pueblos y por el planeta.

El cabeza de lista del Partido Popular, José Bonome, fue el primero en intervenir tras la proclamación y fue el único discurso beligerante, continuando con la línea dura mostrada desde la campaña electoral. Felicitó a Seoane pero afirmó que lo "sentía mucho" por los vecinos por cuatro años más "haciendo lo que quiere". Insistió en que había "jugado con ventaja" en campaña, con medios materiales y humanos municipales a su disposición y destacó su gasto en propaganda para "avalar su teoría de la revolución comunista".

Bonome afirmó que continuará habiendo "un Oleiros de primera, de la costa, fruto de la especulación urbanística y un Oleiros de segunda, del interior, abandonado". Afirmó que había ganado "sus últimas elecciones" al recordarle que había perdido un concejal y que eso era una señal del principio del fin. Anunció que estos cuatro años el PP hará una "fuerte oposición" y estará "vigilando y denunciando".

El discurso del resto de grupos de la oposición fue mucho más suave, aunque todos coincidieron en reclamarle al renovado alcalde "respeto", que no les insulte ni trate con desprecio en los plenos.

Por el PSOE no habló su cabeza de lista sino la número 2, Anna Candal, que prometió apoyar todos los "proyectos de progreso" para Oleiros, siempre con "ánimo de servicio público y de interés general". Reiteró que demandarán "un ambiente de diálogo, participación y respeto institucional" por parte del Gobierno local en los medios de comunicación privados y en los municipales, y anunció una "oposición" a la "prepotencia y el populismo". Afirmó que los socialistas lucharán para que Oleiros sea para los que tienen más y los que tienen menos.

Fran Rei realizó el discurso más aplaudido por el público, al igual que sucedió en 2015. Intervino con un clavel en la mano, en recuerdo de la revolución en Portugal y para destacar que en Oleiros hay más flores que la margarita. El concejal manifestó que viene a "sumar" a través del diálogo y de nuevo señaló que apoyará los proyectos que se presenten que sean "beneficiosos para las mayorías sociales", y realizará una "crítica constructiva".

El líder de Ciudadanos, Manuel Moinelo, la nueva fuerza que entra en la Corporación local, agradeció los más de mil votos recibidos y felicitó a Seoane por su victoria porque "al César lo que es del César". Insistió, como en campaña, que Ciudadanos apoyará todas las propuestas beneficiosas para el concello "vengan de donde vengan" y rogó a García Seoane que estos cuatro años exista en los plenos "un buen rollo", con respeto para todos.

Ángel García Seoane (alcalde desde mayo de 1985, hace 34 años), inició su discurso replicando al PP que perdió un edil pero aumentó votos, un millar más, batiendo el récord de partido con más apoyo de la historia local. El regidor incidió sobre todo que en estos recién cumplidos cuarenta años de Alternativa, el partido ha logrado para Oleiros "las más altas cuotas de progreso", situándose en el número 20 de España y el número 1 de Galicia. Su discurso fue sobre todo económico. Recordó las empresas que están implantándose en el municipio y los empleos que crearán, el buen funcionamiento del centro de formación y su política de vivienda.

Seoane insistió en que en estos cuarenta años Alternativa ha promovido 950 viviendas protegidas y también van a existir en la lujosa urbanización del campo de golf de Xaz. "No podemos limitarlas para los vecinos de Oleiros por ley, pero las protegidas ya serán para oleirenses y las libres que sacará el Concello van a ser a precio bajo". El alcalde tuvo un recuerdo para la exalcaldesa Esther Pita recientemente fallecida y también para los que no votaron a Alternativa, de los que, desde el "máximo respeto", les dijo que se habían equivocado y que cambiarán de parecer.

García Seoane vio algo empañado el acto de investidura de ayer al no lograr objetivos en otros concellos. Además de la Alcaldía de Carral, pudo tener oportunidad de entrar en Cambre pero el PSOE lo paró y en Sada hasta el último minuto se habló de que la candidata de Alternativa podría ser alcaldesa. "En Sada no hubo forma de hablar con Sadamaioría, le dije Benito, no tendrás problema en tener la Alcaldía pero si quieres que participe tienes que darme participación. Solo pedíamos Educación y Deporte. Y en Cambre, el PSOE se cargó a su propio candidato porque ya tiene uno del PSOE, el que ha salido alcalde", declaró Seoane.