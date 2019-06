Pérez pone por delante el bienestar de los vecinos de Bergondo al revalidar mandato

La socialista Alejandra Pérez fue investida ayer como alcaldesa de Bergondo en el salón de plenos del concello con los seis votos favorables de su partido y los dos de Alternativa dos Veciños. El BNG, con un escaño, se abstuvo y los cuatro concejales del PP votaron por su candidato, Manuel Fafián.

Tras recoger el bastón de mando, la recién nombrada alcaldesa tomó la palabra para agradecer "a los vecinos y vecinas que apostaron por la candidatura socialista para ser la más respaldada en las elecciones". "Bergondo tiene por delante un futuro repleto de oportunidades y de recursos", destacó la alcaldesa.

"Me comprometo a defender donde haga falta los intereses generales de los vecinos de Bergondo. Ya demostré en alguna ocasión que no me importa quién gobierne en A Coruña, en Santiago o en Madrid, porque el bienestar de nuestros vecinos está por delante y así seguirá siendo", concluyó Pérez.

El BNG de la comarca, que tras un mandato sin ediles en Bergondo, obtuvo un escaño en las elecciones, el que ocupará David Carro, celebró el resultado con una comida.