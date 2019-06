El Superior confirma la demolición de dos casas en Carral por no parcelar

Los propietarios recurrieron la resolución de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta (APLU) y tras rechazárselo, fueron a los tribunales y también han perdido. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la APLU en que las dos casas de Beira en Carral, en la misma parcela rústica, "no resultan autorizables" por no estar vinculadas a una explotación agropecuaria. El Concello, también demandado, explicó que dio las licencias para construir en dos parcelas pero se edificó en una tercera, para la que no se pidió permiso de parcelación, por lo que culpó al proyectista.