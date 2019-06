El estreno "de locos" del nuevo alcalde

El recién investido alcalde de Carral confiesa que todavía está "aterrizando" en política. "Es un cambio total", afirma este funcionario con 26 años de experiencia a sus espaldas que en su primera incursión política ha conseguido destronar al histórico regidor José Luis Fernández Mouriño. El primer día de Javier Gestal como alcalde fue movido. Y largo. Un día "de locos", resume. No tuvo ni tiempo a acomodarse a su nuevo despacho y ya tuvo que ponerse a organizar los campamentos de verano, relata. "Lo dejaron colgado", lamenta este mandatario que dice que lleva desde el día 15 sin sueldo

"Llevo aquí desde las ocho de la mañana y aún no me he ido. Y ahora tengo una reunión de Alternativa dos Veciños", relata Javier Gestal cuando las manecillas del reloj marcan casi las ocho de la tarde. Este político novato, funcionario del Ayuntamiento carralés desde hace 26 años, confiesa que lleva un día "de locos".

Su experiencia como administrativo ayuda para enfrentarse a los expedientes y papeleos, pero el recién investido alcalde admite que todavía esta "aterrizando" en la política. "Es un cambio total, yo de política no tenía ni idea, es un mundo aparte", confiesa risueño.

Su primer día laborable como alcalde encierra sus paradojas. "Llevo sin cobrar desde el día 15", cuenta el regidor, que se encuentra en una especie de limbo administrativo por la incompatibilidad del cargo con su trabajo, que le obligó a pedir una excedencia. Y así seguirá hasta que se convoque el pleno de organización y se aprueben las dedicaciones. "Será a finales de la semana o principios de la que viene", avanza.

Javier Gestal se muestra cauto a la hora de pronunciarse sobre un gobierno de coalición con el PSOE. Las conversaciones a nivel local finalizaron y ahora, dice, toca que analicen la situación desde instancias superiores.Es algo que parece que no le quita el sueño. En su primer día, Gestal se dedicó a resolver asuntos urgentes, como los campamentos de verano. "Nos lo dejaron colgado", lamenta. También estaba sin hacer el contrato de una empresa puente para ayuda en el hogar, critica.

Entre papeleos, expedientes y visitas al personal se le fue la mañana y parte de la tarde. "Lo primero que hice fue visitar a los trabajadores, fui por todos los departamentos a brindar mi apoyo, es importante que todos arrimemos el hombro", incide.

Su primer acto como alcalde fue un día antes. "Nos hicieron levantar a las ocho de la mañana el domingo, que para mí es sagrado para cortar la cinta de la BTT", bromea el nuevo regidor, que entregó también los trofeos: "Lo hicimos con mucha ilusión".