'Fridays for future' no que foi o Paraíso de Oleiros

O movemento mundial Fridays for Future, promovido pola activista xuvenil Greta Thunberg, chegou onte a Oleiros. Veciños, activistas, ecoloxistas e o partido BNG participaron na marcha que saiu de A Fábrica ata chegar ao Paraíso, ao borde da ría do Burgo, en protesta pola perda do bosque desta zona pola construcción de vivendas de luxo. Nesta zona, onde xa quedan poucas árboles do que foi o pulmón verde da ría, xa se iniciaron as obras e se pechou darredor.