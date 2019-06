El Superior revoca la sentencia que avala la orden de cierre de un club de alterne

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña que en 2016 dio la razón al Concello de Bergondo y avaló la orden de cese definitivo de la actividad del club de alterne Olimpo. Los jueces estiman el recurso de la empresa propietaria, Cortiñán Grupo Hotelero, y anulan la resolución municipal al entender que el Ayuntamiento "carecía de competencia" para dictar la orden, dado que corresponde a la Xunta la supervisión de los usos en suelo rústico.

El expediente que culminó con la orden de cese de este club de alterne ubicado a orillas de la Nacional VI comenzó en 2012, con una denuncia de la Guardia Civil. Los agentes remitieron un atestado al Concello de Bergondo en el que hacían constar que el local carecía de la preceptiva licencia y ejercía su actividad desde 1992 sin permiso de apertura.

A raíz de esta denuncia, el Concello abrió un expediente que culminó con una resolución de enero de 2014 de la alcaldesa, Alejandra Pérez, que ordenaba el cese por tratarse de una actividad incompatible con la calificación de los terrenos. Los informes de Urbanismo confirmaban que la parcela estaba clasificada en las normas subsidiarias como suelo urbanizable no delimitado por no disponer de plazos para su desarrollo, por lo que correspondía aplicarle el régimen jurídico de suelo rústico. Los técnicos confirmaron además que no constaba licencia municipal o comunicación previa que amparase la realización de actividad de tipo algún.

La empresa propietaria alegó contra la orden de cese y sostuvo que el permiso había sido contendido por silencio administrativo. El Concello desestimó las alegaciones y el juzgado de primer instancia avaló su actuación y ratificó la orden de cierre.

El Superior ha revocado ahora este fallo al entender que el Concello solo tenía competencias para ordenar la paralización de la actividad y que debía haber informado a la Xunta, con competencias en suelo rústico, para que decretase el cese definitivo. Un error de trámite que permitirá al club de alterne continuar su actividad.