Un taller de jardinería regenera un área de 15.000 metros sobre la tercera ronda

Los alumnos del taller municipal de empleo Culleredo Verde han regenerado un área de unos 15.000 metros cuadrados situada sobre los falsos túneles de la tercera ronda (AC-14), junto a la urbanización Augas Mansas. Los trabajos en el entorno por parte del alumnado se encuentran casi completados, a falta de las últimas plantaciones. En la actualidad, los alumnos realizan tareas de mantenimiento, que es la última fase del curso para obtener el certificado de profesionalidad, apunta el Ayuntamiento.

Los asistentes al curso han plantado en la zona árboles frutales, pinos y carballos; han adecentado toda el área de césped y en ambos extremos del espacio han instalado dos rotondas ornamentales, con pequeñas piedras y plantas. Muchos de las especies las han cultivado en un vivero que montaron en la zona para realizar las prácticas.

Para culminar los trabajos, se está previsto que se coloque también un monolito y se instalen luminarias, bancos y papeleras en el entorno, para favorecer su uso a todas horas, el paseo y el descanso, señala el Concello. El alcalde, José Ramón Rioboo, avanza que, una completada esta fase, el Concello invertirá en la zona para la creación de un parque infantil, en respuesta a una petición trasladada por los vecinos, afirma. Apunta que existen dos colegios en las proximidades.

"Recuperamos un espacio degradado para el uso vecinal", señala el alcalde, que felicita el excelente trabajo del alumnado del obradoiro. El regidor avanza que se procurarán nuevas acciones como esta porque "conjugan la formación para el empleo con el servicio a la comunidad".

También cabe resaltar que los vecinos de la zona han mostrado una implicación impresionante, tanto con los alumnos como con los técnicos, facilitando en todo momento las tareas de las personas matriculadas en el obradoiro. Cabe destacar que algún vecino incluso se ha acercado hasta la zona para aportar plantas de su propiedad, y dejar su pequeña huella en este espacio verde.

