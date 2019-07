PSOE, BNG, En Marea, ecologistas y vecinos acordarán acciones por la ártabra

C. Pardellas

Punto donde acaba ahora la ártabra, del que partirá hacia la AP-9. C. Pardellas

Parlamentarios autonómicos del PSOE, el BNG y En Marea y grupos ecologistas apoyarán en la Cámara gallega y ante la Unión Europea las demandas de que la conexión de la vía ártabra con la autopista AP-9 sea libre de peaje y en Cuatro Caminos, asegura la Asociación de Veciños Afectados polas Infraestruturas de Cambre, que el pasado vienes organizó un encuentro de diputados y ecologistas con vecinos. El secretario de la entidad vecinal, Javier Rodríguez, asegura que han acordado impulsar iniciativas conjuntas ante el Parlamento autonómico y ante la UE.

El secretario traslada que los representantes de los tres grupos autonómicos „Juan Díaz Villoslada por el PSOE, Xosé Luis Rivas Mini por el BNG y Antón Sánchez por En Marea„ concordaron con la demanda de los vecinos de mantener el trazado con el entronque en Cuatro Caminos, como recogía el plan sectorial viario de 2004. Defendieron, además, la necesidad de que la conexión con la AP-9 sea libre de peaje. Los alcaldes de Culleredo y Bergondo, José Ramón Rioboo y Alejandra Pérez, respectivamente, ambos del PSOE, también apoyaron sus exigencias. Y el Concello de Cambre mantiene su postura de defender el entronque en Cuatro Caminos y la gratuidad del enlace, traslada Rodríguez. El Ayuntamiento cambrés, de hecho, llevó a los juzgados la petición de una medida cautelar que anule el proyecto de la Xunta, que discurre por A Gándara, por apreciar irregularidades en el procedimiento y porque consiste en ejecutar un primer tramo sin que el Ministerio de Fomento haya dado aún la autorización necesaria para conectar la vía con la autopista, tramo que constituiría la segunda fase.

Los colectivos ecologistas se sumaron también al apoyo a la asociación. Defendieron el valor del humedal de A Gándara, con especies amenazadas, catalogado, que se llevaría por delante el trazado de la Xunta.

El PP rechazó participar en el encuentro del viernes. El parlamentario autonómico Martín Fernández Prado eludió asistir con el argumento de que el PP no suele participar en reuniones conjuntas. La asociación respondió que le permitiría intervenir en solitario, sin debate, y no obtuvo respuesta. El grupo municipal del PP, detalla Rodríguez, aseguró que no podía asistir por tener una reunión de partido en el horario del encuentro.

El secretario de la asociación remarca que los afectados se mostrarían dispuestos a que tirasen sus casas, siempre que "las pagaran como corresponde", si esa fuese la mejor solución. E incide en la conveniencia de la ártabra. Pero insisten en que no comprenden por qué el trazado previsto en 2004, más barato y rápido, se descarta ahora por parte de la Xunta. El Concello de Cambre, vecinos y distintos agentes políticos y sociales han criticado intereses tras la elección de un nuevo trazado para la ártabra.