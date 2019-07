Feijóo anuncia para agosto el comienzo de la obra de prolongación de la vía ártabra

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que la obra del primer tramo de continuación de la vía ártabra hacia la autopista AP-9 comenzará el próximo mes. El Ayuntamiento de Cambre, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo y ha solicitado en los juzgados como medida cautelar que se anule el proyecto, confió en que la justicia "resuelva" el asunto y manifestó "sorpresa" por que la Xunta "decida no esperar al resultado" y comience a obrar.

El presidente gallego anunció el inicio de las obras para agosto ayer en una visita a la senda que conecta Montrove con As Pedreiras y O Carballo, en Oleiros. Defendió el nuevo trecho de la ártabra "para ofrecerles a los vecinos de la comarca una alternativa para acceder a la ciudad de A Coruña mucho más rápida y segura que la colapsada Nacional-VI". "Lo haremos a través de una inversión pública de 35 millones de euros", afirmó, en referencia al coste total que supondría este primer tramo más el siguiente, que ya llegaría hasta la AP-9. Por el momento, el segundo tramo depende de la resolución judicial y de que el Ministerio de Fomento conceda autorización para conectar la vía ártabra con la autopista, dado que Audasa ya ha alertado de que el entronque supondría unos 10.000 coches más al día en la vía de peaje, para la que pide ampliar a un tercer carril.

El Concello de Cambre aguarda a que la justicia se pronuncie y confía en que tumbe el proyecto de la Xunta, que conectaría en A Gándara y no en Cuatro Caminos, y que no tiene garantías de ser libre de peaje. Oleiros, sin embargo, urge a ejecutar la obra y apuesta por aclarar después si será de pago. "El Concello de Cambre no entiende la incongruencia de la Xunta, ya que mientras una Consellería defiende la importancia de la infraestructura verde, la otra quiere eliminarla. En su momento se habló de que A Gándara [el humedal] era un elemento fundamental de la infraestructura verde del área de A Coruña y ahora, con el proyecto que presenta la Consellería de Infraestruturas, este humedal desaparecería. El presidente de la Xunta debería aclarar esta incoherencia", aseveró ayer.