Sada reabre gratis la piscina de Cerámicas do Castro hasta septiembre

Sada ha abierto el pasado martes la piscina de Cerámicas do Castro. El Concello ha firmado, por cuarto año consecutivo, un convenio de colaboración con Cerámicas do Castro-Grupo Sargadelos para la explotación por parte del Ayuntamiento de la instalación de la Pía do Loureiro, que abrirá de forma gratuita al público hasta el 15 de septiembre en horario de 12.00 a 20.00 horas.

En los últimos días se procedió a pintar por completo el vaso de la piscina, que cuenta con un diseño de pulpos de Luis Seoane, y a acondicionar el césped, además de realizar otras labores de mantenimiento. El Concello explica que asume la gestión integral y aporta el servicio de socorrismo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, que incluyen vestuarios y zona de solarium.

El Ayuntamiento recuerda que la iniciativa de abrir al público esta instalación "ha permitido recuperar una piscina que estaba en desuso desde 2008 y que vuelve por cuarto año consecutivo a abrir en verano". Señala que la "apuesta" fue enmarcada en su día por el alcalde de Sada, Benito Portela, como "una de las actuaciones tendentes a potenciar espacios culturales y de ocio".

Portela destaca que "es obligación de los poderes públicos promover y tutelar el acceso a la cultura y el deporte a los que los vecinos tienen derecho". Apuesta por que los concellos alcancen convenios con organismos e instituciones para facilitar el acceso a instalaciones no municipales.