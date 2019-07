La Xunta agiliza la legalización de una cementera junto al castro de As Travesas

Ámbito para el que se promueve la reclasificación en As Travesas, al lado del castro y la subestación eléctrica.

Ámbito para el que se promueve la reclasificación en As Travesas, al lado del castro y la subestación eléctrica. La Opinión

Supondrá eliminar la vegetación de 9,5 hectáreas de terreno y realizar grandes desmontes en contacto con el contorno de protección del castro das Travesas, uno de los más importantes de la provincia, y lindando con el Camino de Santiago. No obstante, la Consellería de Medio Ambiente ha resuelto no someter al procedimiento de evaluación ambiental estratégica la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, promovida por el Concello para reclasificar unas diez hectáreas de suelo no urbanizable en urbanizable y legalizar así naves, explotaciones y hasta dos viviendas construidas en su día al margen del ordenamiento urbanístico.

En todo este ámbito o en sus proximidades no existe red de alumbrado público, abastecimiento de agua, saneamiento o suministro de gas. En Gobierno local en el proyecto de plan general aprobado en el pleno de 2016 ya clasificaba esta zona de As Travesas como urbanizable para resolver el problema. La empresa Hormigones Carral presentó alegaciones para reajustar esta delimitación, y es la que impulsó esta modificación puntual que servirá para legalizar la situación de sus instalaciones y además, para ampliarlas en 15.000 metros cuadrados.

En el proyecto de modificación encargado por el Concello de Carral se alude en varias ocasiones al "interés público" de esta reclasificación de no urbanizable a urbanizable, debido a que contribuiría al "progreso económico" del municipio carralés porque se trata de una de las empresas cementeras más importantes.

Los informes sectoriales destacan que este entorno de As Travesas a pesar de su valor natural ya ha sido muy transformado, de hecho linda con una subestación eléctrica. Existen varias naves y una gasolinera abandonada, además de dos viviendas.

El objetivo de la modificación es reclasificar el suelo y darle un uso global industrial, además de un uso compatible terciario y también un 2% como máximo de uso residencial, con lo que se regularizaría lo que ya se construyó en su día al margen del planeamiento. Este ámbito linda con Ordes y Mesía y en estos concellos los terrenos anexos son rústicos.

La empresa quiere instalar una fábrica de mortero seco y una molienda de escoria y clínker para añadir cementos además de otras instalaciones complementarias para ensacado y aparcamiento de vehículos (al lado del castro).

El proyecto prevé instalar todos los servicios (supuestamente, costeados por los beneficiados por la reclasificación): captación propia de agua con tratamiento y depósito para abastecimiento posterior, construcción de un sistema de depuración propio con red separativa, y hasta construcción de vías de servicio en cada margen de la carretera AC-542 además de un cambio de sentido. Se plantea además separar el Camino Inglés de esta carretera mediante una senda verde e incluso implantar en el futuro "algún uso vinculado al Camino" en la parcela que tienen que ceder los propietarios para equipamiento.

La consellería destaca que la aprobación del proyecto supondrá una "afección significativa sobre un entorno paisajístico eminentemente rural", a la que se añade la afección al entorno del Camino y del castro y pide redactar fichas para estos dos bienes catalogados.