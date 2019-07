Augas de Galicia abre un expediente sancionador a Betanzos por vertidos al río

Hace años que Betanzos tiene su red de saneamiento sobrepasada, sin contar con la falta de conexión de muchos edificios a la red municipal hasta no hace mucho. La persistencia de estos problemas se aprecia con solo echar un vistazo a los ríos que cruzan el centro urbano. Los Pescadores do Río Mendo son los primeros en detectar los vertidos por su presencia continua en el cauce, y así descubrieron el que blanqueó el río Mendo el pasado fin de semana. Pero en esta zona aún hoy sigue oliendo mal y los numerosos tubos que vierten al río casi siempre traen líquidos blancuzcos o con espuma, no son pluviales únicamente. El organismo Augas de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente confirmó que ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento brigantino no solo por el vertido del pasado domingo sino por otros que han ocurrido en los últimos días en esta zona.

Augas de Galicia destacó además que el problema son las "carencias que presentan las conexiones del sistema de saneamiento", que son competencia municipal.

Técnicos de este organismo además tienen previsto acudir a este tramo del río Mendo donde está el puente de madera y las superficies comerciales, para inspeccionar toda la zona y tomar muestras de las aguas para determinar qué contaminantes pueden existir y su procedencia.

El Gobierno brigantino señaló ayer que no tiene constancia de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Xunta, solo de la apertura de un expediente. Reiteró que técnicos de la empresa concesionaria Viaqua acudieron con equipos para determinar el origen del último vertido y su conclusión es que viene de un edificio de la calle Doctor Fariña y ahora se va a proceder a corregir este problema y enviar después un informe a Augas de Galicia.