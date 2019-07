El alcalde de Cerceda delega toda la responsabilidad en el secretario municipal

El alcalde de Cerceda, José García Liñares, ha asegurado este jueves que no ha incurrido en "ningún delito" y ha delegado toda la responsabilidad en el secretario municipal por no haberle informado de un "error" en el procedimiento de adjudicación de una obras.

El regidor se ha vuelto a sentar este jueves en el banquillo de los acusados después de que la sección primera de la Audiencia coruñesa anulase su condena a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación y coautor de otro delito de fraude a la administración, que le impuso el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, el juez José Antonio Vázquez Taín.

El caso, que sienta en el banquillo de los acusados al alcalde socialista y al arquitecto municipal, tuvo su origen en una denuncia del PP por supuestas irregularidades en el procedimiento seguido para la adjudicación y contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo y para unas obras de drenaje para evitar que el agua inundara una senda.

En declaraciones a los periodistas antes de entrar en sala, el regidor ha manifestado que espera que "sea un juicio justo", pues "no hay ninguna prueba objetiva" que vaya en su contra.

Tanto hacia la prensa como en su declaración en sala, García Liñares ha responsabilizado al secretario municipal por no haberle informado de que había un "error" en la adjudicación y contratación, que debería haberse ejecutado como un procedimiento negociado con publicidad, pero se hizo sin publicidad.

"El secretario no me dijo que había un error. Si lo hubiese sabido se habría solucionado", ha declarado el alcalde de Cerceda, que insiste en que no fue conocedor del informe negativo del secretario municipal en relación a un proyecto que fue inaugurado en 2015.



No tiene "buena relación" con el secretario

García Liñares ha indicado que no tuvo conocimiento del informe negativo del secretario municipal hasta tres meses después de la finalización de las obras y a raíz de haber sido denegada una subvención para dicho proyecto.

A lo largo de su declaración, ha manifestado que no tiene una "buena relación" con el secretario municipal, con quien lleva sin hablarse más de un año y quien, además, no le advirtió de "ninguna ilegalidad" al respecto.

Durante este segundo juicio ha vuelto a salir a relucir el supuesto fraude en unas obras de drenaje para evitar que el agua inundara una senda. Unas obras que, frente a la postura del PP, el alcalde defiende que sí se realizaron. De hecho señala que hay un "acta notarial" que lo demuestra.

En el anterior juicio, el alcalde, además de ser condenado por un delito de prevaricación, también se le impuso una pena por un delito de fraude a la administración.