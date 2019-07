La cineasta Isabel Coixet recoge el premio de la XIX Semana de Cine de Betanzos

La directora de cine Isabel Coixet recogerá hoy el premio de la XIX edición de la Semana Internacional de Cine de Betanzos. Antes del acto central del evento, el cine Alfonsetti acogerá, a partir de las cinco de la tarde, la proyección de documentales de la homenajeada: Talking about Rose. Prisoner of Hissène Habré (2015), No es tan fría Siberia (2016) y Normal (2016). Justo después, a las 18.45 horas, el escritor Manuel Rivas presentará otra de sus cintas, Escuchando al juez Garzón. Después, a las 20.00 horas, se celebrará la tradicional alfombra roja de entrada al acto de entrega del galardón. Por la mañana, la alcaldesa, María Barral, recibirá a la autora catalana en el Concello y le hará entrega de la imagen del 800 aniversario del municipio.