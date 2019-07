Miño alerta de la escasez de médicos y exige un refuerzo estival al Sergas

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, se ha puesto en contacto con la gerencia de Atención Primaria para reclamar un refuerzo estival tras recibir varias quejas de usuarios por la escasez de facultativos por la no cobertura de las bajas por vacaciones. A consulta de este diario, el regidor apeló al importante incremento de población que registra este municipio costero en verano. "Miño multiplica su población por tres en verano", destacó el mandatario, que explicó que actualmente solo cuenta con dos facultativos y una pediatra compartida por otro centro. La gerencia de Atención Primaria se ha comprometido a estudiar la situación, pero apela a las dificultades para cubrir las vacaciones por falta de facultativos, según explican desde el Concello.

Desde el PSOE destacan que no se trata de un caso aislado, sino que la escasez de médicos en período estival afecta a otros ambulatorios de la comarca y avanza su intención de presentar una iniciativa en el Parlamento para instar a la Xunta a cubrir bajas y vacaciones. No es el único partido que reclama medidas. El BNG ultima una iniciativa para instar mejoras en la atención primaria de la comarca de As Mariñas. Desde la formación denuncian la falta de personal en ambulatorios como los de Miño y Paderne. "En el día de hoy [por ayer] tuvimos conocimiento de la falta de pediatra en Miño y Paderne, dado que no se cubren las vacaciones", afirma la formación, que denuncia que se han derivado pacientes a Bergondo para la atención pediátrica porque Betanzos "también se encontraba en precario".Los nacionalistas critican que "los recortes sanitarios en la comarca vienen de lejos" y denuncia que hace quince días en Aranga dejaron de cubrir el servicio médico y derivaron a todos los pacientes al centro de salud de Muniferral".