El aeropuerto de Alvedro veta una atracción de las fiestas de O Burgo por su altura

El aeropuerto de Alvedro ha impedido que una atracción de las fiestas del Apóstol de O Burgo pueda ponerse en marcha al entender que, debido a su gran altura y al carecer de permiso, interfiere en la seguridad de la terminal. El Concello ha mediado en el problema y tramitado la autorización a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA). Solo si llega el papel, la gran máquina podrá funcionar.

Su nombre es Giant XXL y supera los sesenta metros de altura. Según explican fuentes municipales y de la comisión de fiestas cullerdenses, ya fue instalada otro año en el paseo de O Burgo pero en diferente ubicación. Entonces, no llamó la atención de los responsables de aeropuerto, que el miércoles se pusieron en contacto con los organizadores para que le comunicasen al feriante que no podría ponerla en marcha.

La atracción se sitúa cerca de la cabecera 21 del aeropuerto, la parte de la pista que está más próxima a la ría. Aunque fuentes municipales indican que, verbalmente, Seguridad Aérea no ve problema, no podrá funcionar sin el permiso tramitado. El Concello confía en que lo validen a lo largo de mañana, aunque en la comisión no son tan optimistas.

La proximidad al aeropuerto condiciona esta y otras cuestiones de las fiestas. Por ejemplo, los fuegos artificiales. Tienen que coordinarse con Alvedro y solo cuando AENA da permiso pueden empezar a lanzarse por un tiempo pactado previamente, al igual que las bombas que se lanzan de víspera y las salvas matinales .



El programa

Las fiestas comenzaron el miércoles pero queda la traca final. Tras la actuación de Gran Parada, mañana es el día de la gran churrascada popular y el concierto de la París de Noia. El sábado Foliada y el domingo, la Compostela. La Panorama tocará el martes, el día de los fuegos artificiales. Un día antes, la orquesta Marbella. El Concello ha desarrollado un dispositivo especial de tráfico para controlar el aparcamiento prohibido y dar seguridad a los peatones.