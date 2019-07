Gelo, o rei do 'show'

O alcalde de Oleiros é un político ao estilo americano. Ningún do Estado españolse lle asemella en canto ao falar natural, nada de imos implementar, paquete de medidas, folla de ruta. Fala como os galegos de sempre, sen cancelas. Á naturalidade súmalle o sentido do humor, contra os outros e contra el,un signo de intelixencia. Non hai moitos rexidores que se disfracen cada ano no Entroido. O alcalde dun dos dez concellos máis importantes da comunidade autónoma por poboación, e o primeiro por renta, témolo visto arrastrándose polo escenario disfrazado de caracol.

Ao longo desta última década, foron moitos os plenos, entrevistas, intervencións na radio,roldas deprensa.Naprensa recóllense as noticias pero poucas veces as chispas, chascarrillos, chanzas e demais. Este é o listado dalgunhas das frases que máis risas xeraron. Dende 2009 ata hoxe,se algo queda claro é que a Ángel García Seoane aínda lle segue custando falar de euros, normalmente dí as cifras en pesetas, e cando pasa a euros,sáenlle millóns de máis.

Seoane tira sempre de refráns, pero prácticamente nunca os dí de forma correcta ("Nos vemos sin novio y descompuestos', nun pleno en xaneiro de 2010) porque se lle esquece ("Onde digo Diego, digo equis"), normalmente a primeira parte é dun e a segunda, doutro. Ás veces mestura refráns con muletillas e frases feitas, facendo difícil atopar o significado como: "Por San Martiño, tiempo y saca, ojo al parche", que soltou no pleno do 27 de febreiro de 2015.

Inventa palabras, a propósito, coma ladronicio ou burrocracia, e ten outras que son xa marca da casa polas veces que as repite: politiqueros, manda truco, peperos ou veñan chuscos e pasan días. É habitual tamén oílo nos plenos referirse a sí mesmo como o sheriff, o capitán Trueno, un toro, un galo. E menospreciar aos edís da oposición, que xa teñen protestado