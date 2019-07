La Audiencia confirma el archivo de la investigación del circuito de Morás

La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el archivo de la investigación sobre la situación legal del circuito de autocross de Morás que decretó el juzgado el pasado mes de marzo. En la causa se investigó a la exconcejal de Deportes, Doris Todoroff (PSOE), la actual edil del ramo, Puri Zas (PP) y a un técnico municipal por un supuesto delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera que no "hay indicios sólidos de ilegalidad penalmente relevante en el caso". La orden de cierre del caso es firme y no es recurrible.

La investigación se centró en los acuerdos aprobados en nueve sesiones de la Junta de Gobierno Local comprendidas entre 2008 y 2016, en las que aparecen los convenios de colaboración con entidades deportivas, entre las que figura la Peña Autocross Arteixo, organizadora de las carreras que se disputan en el circuito de Morás. La Audiencia afirma que "es difícil establecer que la suscripción" de estos acuerdos "implique frontalmente" la vulneración de la orden de suspensión de obras y uso del circuito de Morás dictada por el Concello en 2008.

"No encontramos indicios sólidos de ilegalidad penalmente relevante en el caso. Queda patente que la gestión administrativa fue contradictoria y poco transparente, pero falta la nota de gravedad necesaria. En estas circunstancias, no es de extrañar el cierre del expediente por la instructora", asegura la Sección Primera.

El tribunal inició el pasado año la investigación (lo hizo en febrero, aunque no lo notificó al Concello hasta junio) tras recibir una denuncia de la Fiscalía Provincial de A Coruña. Las pesquisas tuvieron su origen en una denuncia que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) presentó en septiembre de 2017 en la Fiscalía. El Ministerio público apreció indicios de un delito contra la ordenación del territorio.

El juzgado citó como investigados (antes imputados) a la exconcejal de Deportes, Doris Todoroff (PSOE); a la actual edil del ramo, Puri Zas (PP); y a un técnico del área. La Fiscalía les acusó de un delito de prevaricación administrativa por los convenios deportivos, aunque la causa no prosperó. La juez decidió archivarla el pasado 7 de marzo. Ahora la Audiencia confirma que esta decisión fue correcta.

El Concello de Arteixo acordó el 29 de junio de 2018 precintar el circuito de autocross de Morás tras una denuncia que realizó el que fuera edil de Urbanismo del PSOE entre 2007 y 2011, José Luis Rama, el 8 de junio. Exigió que se cumpliese la orden de precinto del circuito dictada por el Concello en 2008 y que se adoptasen medidas para impedir la celebración de la prueba del campeonato gallego, previsto el 9 y el 10 de junio. Hace pocas semanas, el Gobierno local acordó mantener el precinto "hasta que no se haga efectiva su legalización". La resolución que firmó el alcalde, Carlos Calvelo, recogía que el "grado de utilización" que realizaba la Peña Autocross Arteixo del recinto "no justifica" el hecho de no pedir licencia municipal.