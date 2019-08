Ilegales y Bastards on Parade cierran el Rock in Cambre

El Rock in Cambre puso anoche punto y final a su XXVIII edición y comienza a pensar ya en la siguiente. El segundo festival más antiguo de la comarca tras el Noroeste Estrella Galicia vivió ayer su segunda y última jornada con Ilegales, Dios ke te Crew y Bastards on Parade, que dieron el relevo a Tarque, Killer Barbies y Terbutalina, que actuaron el viernes. Durante los dos días de música en directo, el festival tuvo hueco para seis bandas locales: Wetsocks, David el Cuerdas & K'Landrakers, Stonewolf (en la primera foto), encargados de abrir el festival ayer junto a 100 Mentiras y Wasted Wiltons, y Jackie Brown. Las actividades paralelas comenzaron dos días antes con talleres para niños y una mesa redonda sobre rock y género que contó con cuatro voces femeninas del mundo del rock: Eva Piñeiro Enríquez (Coyote Express), Belén Tajes García (The Zipper), Bibiana Portela Navieras (Destemplados) y Cristina Bajo Enríquez. El festival, de carácter gratuito, contó además con un punto violeta para prevención de violencias machistas.