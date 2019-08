La Xunta rechaza las alegaciones del PP y declara zona inundable As Brañas de Sada

La Xunta ha rechazado las alegaciones del PP de Sada y mantiene la zona de As Brañas y la desembocadura del río Maior como zona inundable. Augas de Galicia expone en su ´página web el documento definitivo de la de revisión de las áreas con potencial riesgo de inundación de Demarcación Hidrográfica Galicia Costa.

El grupo municipal del PP de Sada se opuso a la declaración de Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) alegando que el grave episodio de anegamiento registrado en marzo de 2016 no había sido provocado por causas naturales, sino por defectos de la canalización del río Maior y del desagüe de As Brañas.

Afirmaba la formación popular, que estos defectos en la red que habían provocado la inundación tenían su origen en que las obras de urbanización de As Brañas no se ajustaron a lo proyectado y que la situación se vio agravada con un relleno en una parcela que taponó el canal norte.

Los técnicos autonómicos no han aceptado las alegaciones del PP y sostienen que sí que es necesario definir esta zona como Arpsi "para establecer con detalle las zonas con riesgo de inundación y su peligrosidad y poder planificar correctamente la gestión del riesgo frente a las inundaciones" .

La resolución de las alegaciones y la aprobación del documento definitivo se produjo hace unos meses, pero no había trascendido hasta ahora. El Ejecutivo municipal expresó ayer su satisfacción por la resolución autonómica. El alcalde, Benito Portela, celebró ayer este "primer paso muy necesario" que permitirá tomar medidas y evitar que se repitan las graves inundaciones registradas en 2016. El regidor destaca que la declaración de Arpsi permitirá a Sada conseguir fuentes de financiación para ejecutar las obras necesarias en la red para reducir el riesgo de anegamientos en As Brañas. Portela afirmó ayer que la declaración de zona inundable no devaluará las propiedades, como denuncia el PP y temen residentes en el entorno. "Lo que devalúa las viviendas es que se inunde", incidió ayer el regidor, que recuerda que la declaración de Arpsi no es permanente y que puede levantarse una vez eliminado el riesgo.