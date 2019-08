Condenado por prevaricar e inhabilitado 8 años el alcalde de Cerceda, que recurrirá

El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha condenado al alcalde de Cerceda, José García Liñares, a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico. Este es el resultado de la repetición del juicio que se celebró a mediados de julio después de la anulación del primer fallo, en el que también había sido condenado al regidor. El juez impone al aparejador municipal cuatro años de inhabilitación por el mismo delito y le atribuye otro de falsedad. La defensa ha anunciado que va a recurrir este fallo en cuanto reciban la grabación de la vista.

El fallo del magistrado considera que los trabajos en el botánico, con un importe de 300.000 euros, "carecían de cualquier cobertura legal" porque comenzaron antes de que concluyese el proceso de licitación y que la orden "para la ejecución solo podía proceder del alcalde". "Carecía de aprobación previa y fueron acordados al margen completamente de la legalidad y colma el tipo objetivo de delito de prevaricación", afirma el juez.

El juez da por válidas las fotografías que realizaron el concejal del Partido Popular, Francisco Santos, y un notario entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2015 de las obras en el botánico. También indica que dos ofertas de empresas para esta actuación llegaron el 1 de abril al Concello.

La sentencia señala que "no se ha probado en absoluto que la fecha que consta en fotografías no sea auténtica" y que estas imágenes permiten ver "claramente" que no se estaban realizando "movimientos de tierras y excavaciones para la colocación de un pequeño drenaje a 40 centímetros de profundidad", tal y como defendía la defensa, y que se puede ver que estas obras se correspondían a las lagunas.

Los ahora condenados aseguraban que estos trabajos eran en realidad un drenaje previo y que no era la obra mayor de las lagunas. El Ministerio Fiscal acusaba al alcalde y al técnico municipal de "maquillar que se estaba haciendo" la actuación de las lagunas antes de completarse el proceso de licitación con un drenaje complementario. El juez no da validez a esta teoría, con lo que absuelve a Liñares del delito de fraude. Considera que esta obra sí se realizó y que era adecuada y conveniente.

La sentencia del juez está firmada el lunes 22 de julio y la última sesión del juicio se celebró el día viernes 19 del mismo mes.

El regidor cercedense tiene previsto recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 que le condena por un delito de prevaricación administrativa por las obras del botánico ejecutadas en 2015. El abogado que defiende al regidor, Ulises Bértolo, ha anunciado que presentará un recurso ante la Audiencia Provincial en el momento que reciba la grabación del juicio, que se celebró a mediados de julio. El letrado explica que quiere "argumentar con precisión" el recurso y explica que en el fallo de primera instancia ya no se condena a su cliente por un delito de fraude. También explica que el juez da mayor "credibilidad" a las fotografías del concejal del Partido Popular, Francisco Santos, que es un rival político de Liñares, que a peritos y testigos.

El alcalde de Cerceda se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados el pasado mes de julio por segunda vez, ya que el primer juicio, en el que el regidor había sido condenado a un año y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por prevaricación y fraude, fue anulado. El tribunal ordenó repetir la vista con otro magistrado distinto respecto a la primera debido a que consideraba que en la vista en la que se abordaron los hechos denunciados quedó comprometida la "imparcialidad judicial". De este modo, prosperó el recurso interpuesto por la defensa del regidor. Esta decisión de la Audiencia permitió a José García Liñares presentarse como independiente en las lista del PSOE a la reelección en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, en las que logró una nueva mayoría absoluta.