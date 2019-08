Vecinos de Perillo critican la pasarela por su pendiente y por ser resbaladiza

"Esta pasarela es un martirio. En invierno hiela y se resbala. Varias señoras ya cayeron. Tenemos que llamar al Concello siempre para que echen sal en la pasarela. Y es el único acceso que tenemos para cruzar al otro lado de la Nacional VI para ir a la parada del bus o al supermercado", explica Pilar Martínez, vecina de Perillo que reside cerca del puente de A Pasaxe, al borde de la ría de O Burgo.

Como ella, un grupo de vecinas y vecinos destaca la peligrosidad de esta pasarela peatonal elevada cerca de Copigal, una de las numerosas tiritas puestas para paliar la infranqueable brecha abierta en este núcleo a causa del paso de la Nacional VI.

Esta pasarela peatonal, además, es "inaccesible" para las personas mayores, con problemas de movilidad. Según señala María Ventura, "la pendiente es imposible, debe tener más de un 45%".

Cruzar todos los carriles

"Mi padre nunca quiso cruzarla, no era capaz de subirla y además tenía miedo a caerse. Cruzaba todos los carriles de la nacional, que aún no sé cómo no tuvo un accidente", añade Pilar Martínez. "Es difícil de subir incluso para una persona con un carrito de bebé o con la compra, y con silla de ruedas ya nada", agrega María.Además, suelen usarla jóvenes en bici y a veces hay conflictos.

Los vecinos ven muy positivo que estén en construcción dos pasarelas peatonales más en Perillo, éstas con ascensor y cuya estructura ha instalado esta semana el Ministerio de Fomento, porque ayudarán a facilitar la movilidad "y además estarán cubiertas", por lo que en principio no habría problemas con la helada o riesgo de resbalar también por la lluvia.

Sin embargo, ninguno de ellos cree que vaya a utilizarlas. "No están muy lejos, pero todavía hay un trozo hasta allí. Seguiremos utilizando esta pasarela", destaca otra residente.

"Lo que tendrían que hacer es humanizar ya la Nacional VI, ponerle aceras anchas que permitiese pasar gente y bicicletas, que ahora vamos todos por el mismo sitio en muchos tramos en el paseo de la ría y es un follón. Y ponerle árboles", agrega esta vecina.