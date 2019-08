Arteixo anula el precinto del autocross para permitir el campeonato de España

El Gobierno local de Arteixo asegura que ha ordenado anular temporalmente la orden de precinto del circuito de autocross de Morás emitida en junio de 2018 para permitir la celebración de la XXIII Campeonato de España este fin de semana. La Real Federación de Española de Automovilismo solicitó formalmente la autorización para poder celebrar esta prueba deportiva, según informó el Ejecutivo.

El Concello explicó que los promotores de esta actividad presentaron una declaración responsable y que ha comprobado que la documentación está correcta, con lo que ha procedido a notificar la suspensión temporal del precinto a la Policía Local. El Ejecutivo también afirma que en los próximos días la Casa do Concello acogerá la presentación oficial de esta carrera.

El concejal de Urbanismo, Alberto Castro, avanzaba hace pocas semanas que es viable la celebración de esta prueba deportiva porque se trata de una "utilización esporádica" y no habitual de la instalación y que la organización previamente debía presentar una declaración responsable en el Concello y recibir autorizaciones del Ministerio de Fomento, Augas de Galicia y de Patrimonio. "Es como cualquier evento de motos o de coches clásicos", explicaba Castro.

El Ayuntamiento acordó el 29 de junio del pasado año precintar el circuito de autocross de Morás tras una denuncia que realizó el que fuera edil de Urbanismo del PSOE entre 2007 y 2011, José Luis Rama, el 8 de junio. Exigió que se cumpliese la orden de precinto del circuito dictada por el Concello en 2008 y que se adoptasen medidas para impedir la celebración de la prueba del campeonato gallego. Tras esta petición, el Gobierno local clausuró la instalación e inició una investigación.

El Concello acordó mantener la orden de precinto sobre el circuito de forma indefinida "hasta que no se haga efectiva su legalización". La resolución sobre este caso recogía que el "grado de utilización" que realizaba la Peña Autocross Arteixo del recinto "no justifica" el hecho de no pedir licencia municipal. "No se trata de un evento extraordinario, se desarrolla año tras año y cuatro veces al año", afirmaba el decreto del alcalde en el que se acordó mantener el precinto.

La legalización del circuito está pendiente de que el Gobierno local apruebe un plan especial de dotaciones e infraestructuras. La intención del Concello es que este recinto deportivo se convierta en una zona de ocio que esté preparada para acoger más tipos de eventos públicos, ya sean recreativos, deportivos o de otros tipos. Pretende regularizar la situación del recinto a través de un plan especial de dotaciones que afecta a un ámbito con una superficie cercana a los 200.000 metros cuadrados.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental dio luz verde en septiembre de 2018 al plan que propone el Ejecutivo municipal para legalizar el circuito de autocross de Morás. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio eximió al plan especial del procedimiento de evaluación estratégica ordinaria al considerar que esta propuesta no provocará efectos significativos en el medio ambiente. Este plan afecta a un ámbito con una superficie cercana a los 200.000 metros cuadrados.