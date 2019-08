Escayolado tras tropezar en una tabla suelta del paseo marítimo de Santa Cristina

José María Fernández pensaba realizar el pasado lunes su habitual ruta de entrenamiento, corriendo desde Santa Cruz hasta O Burgo, pero al final se pasó toda la tarde en Urgencias, de donde salió con heridas en las rodillas y en un codo, cortes en una mano y la fractura de un metacarpo en la mano izquierda. La causa: tropezó en una de las muchas tablas desniveladas y sueltas del paseo marítimo de Santa Cristina, a la altura de A Fábrica.

Hace tiempo que los vecinos de Perillo alertan del mal estado del paseo desde Santa Cristina hasta más allá de Beiramar, y aunque el Concello repone algunas tablas y asegura otras, siempre aparecen nuevos desperfectos e incluso existen tramos huecos.

Este vecino de Santa Cruz acudió ayer a la Policía Local de Oleiros para presentar denuncia pero le informaron de que primero tenía que presentar una reclamación en el registro municipal, lo que prevé realizar hoy por la mañana.

El objetivo es presentar una reclamación patrimonial por los daños físicos sufridos a causa del mal estado de una propiedad municipal. "El paseo está hecho un asco, con un montón de tablas sueltas o flojas. Estoy convencido de que al igual que yo otra mucha gente ha tenido que tener percances, sobre todo gente de cierta edad. No es seguro ir por este paseo. Hace unas semanas, yendo con un grupo, tropecé ya en una de estas tablas pero no llegué a caer. Ahora tengo para tres semanas con la mano escayolada. Y si me llaman para trabajar, no puedo ir", explicó ayer José María.