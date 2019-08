Miño prevé contratar a una empresa para la escuela infantil hasta sacar concesión

La empresa que gestiona la escuela infantil de A Ceboliña en Miño finalizó contrato en agosto de 2018 y desde entonces ha continuado haciendo el trabajo con una "prórroga tácita", lo que el propio Gobierno local admite que "incumple la ley" de contratos públicos. Sin embargo, ya no da tiempo a iniciar el próximo curso con una nueva gestión porque no están ni los pliegos. Por lo tanto el Concello plantea contratar, para este curso 2019-2020, a una "empresa externa" para llevar la gestión mientras no está resuelta la nueva concesión que "está a punto de ser convocada", según afirma.

El Ejecutivo destaca que tanto este contrato de un año como la nueva adjudicación mantendrán a todos los actuales trabajadores, serán subrogados.